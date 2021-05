Poslanci by měli hlasovat o pravomocích stráže přírody i o léčebném konopí

Praha - Poslanci by dnes měli hlasovat o rozšíření pravomocí členů stráže přírody a lesní stráže. Sněmovna by také mohla schvalovat například zlepšení dostupnosti léčebného konopí a zrušení osvobození od daně z přidané hodnoty při dovozu malých zásilek z internetových obchodů mimo EU.

Širší pravomoci členů stráže přírody a lesní stráže se týkají zejména zastavování vozidel. Pozměňovacími návrhy by se mohly dostat do vládní předlohy proti invazivním druhům zvířat a rostlin.

Od novely o návykových látkách si vláda slibuje zlevnění léčebného konopí, nově by bylo i na elektronický recept. V souvislosti s předlohou budou poslanci hlasovat i o úpravách, které by zavedly možnost zásilkového výdeje léků na předpis, částečnou legalizaci konopí a umožnily by odborný dohled nad injekčním užíváním drog.

Novela rušící osvobození od DPH při dovozu malých zásilek reaguje na nové předpisy Evropské unie a má narovnat podnikatelské prostředí. V konečném důsledku by mohla zdražit drobné zásilky z čínských e-shopů i z dalších takových obchodů ze zemí mimo unii.