Poslanci by dnes měli schvalovat úsporný tarif a jednat o radách ČT a ČRo

Praha - Návrh takzvaného úsporného tarifu, který má pomoci domácnostem snížit účty za elektřinu a zemní plyn, by dnes měla schvalovat Sněmovna. Půjde o příspěvek státu domácnostem určený ve prospěch obchodníků s plynem a elektřinou. Maximální výše příspěvku má být 20.000 korun. Kromě toho by poslanci měli začít projednávat vládní návrh, který přichází s tím, že by členy rad České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) by mohli vedle poslanců volit i senátoři.

S návrhem úsporného tarifu pro domácnosti přišla vláda. Příspěvek bude dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obchodníků s plynem a elektřinou, kteří o tuto dotaci posléze sníží zákazníkovi z řad domácností účet nebo zálohy. Budou to muset zřetelně uvést ve vyúčtování. Jak přesně bude příspěvek vypadat a komu se bude vyplácet, rozhodne až vláda svým nařízením. Cílová skupina zákazníků se bude odvíjet podle distribuční sazby, spotřeby plynu a případně dalších podmínek.

Druhým bodem dnešního jednání bude vládní novela zákonů o České televizi a Českém rozhlasu. Kromě změny způsobu volby televizních a rozhlasových radních počítá i s tím, že počet členů Rady ČT se zvýší z nynějších 15 na 18. Počet rozhlasových radních má zůstat na devíti. Další změna se týká navrhování kandidátů. Nově má platit, že radní bude smět navrhovat stejný okruh organizací jako dosud. Podmínkou ale bude, aby existovaly aspoň deset let.