Poslanci budou schvalovat změny v zakládání datových schránek

Praha - Poslanci dnes budou schvalovat zachování nynějšího postupu zakládání datových schránek obyvatelům i od příštího roku, kdy se mělo změnit. Ve sněmovním finále je také novela, která mění řízení Národní sportovní agentury. Na programu jednacího dne je rovněž návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie a některé předlohy ve druhém čtení.

Obyvatelé budou moci podle vládní předlohy získat datovou stránku i nadále výhradně na svou žádost. Dosud platný zákon předpokládá od ledna automatické zakládání schránek občanům potom, co by se poprvé přihlásili například bankovní identitou nebo elektronickým občanským průkazem ke kterékoliv digitální službě státu. Opoziční hnutí ANO zřejmě neprosadí pozměňovací návrh, který by automatické zřizování schránek obyvatelům zachoval, ovšem s 1,5letým odkladem.

Národní sportovní agenturu, která rozděluje sportovní dotace, má od ledna tříčlenná rada v čele s předsedou. Členy bude jmenovat a odvolávat vláda na návrh premiéra. Na činnost bude podle předlohy dohlížet desetičlenná dozorčí komise volená rovným dílem poslanci a senátory. Změny mají podle předkladatelů předlohy z řad poslanců koaličních stran a opozičního hnutí SPD zlepšit činnost agentury.

Fond kinematografie má příští rok hospodařit podle návrhu se zhruba 1,87 miliardy korun, z toho 1,4 miliardy půjde na filmové pobídky. Letošní schválený rozpočet fondu původně činil asi 1,26 miliardy korun. Nedávno přijatou rozpočtovou novelou mu ale stát dodal na filmové pobídky dalších 570 milionů korun.