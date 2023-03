Poslanci budou schvalovat změny, které mají usnadnit povolování staveb

Praha - Poslanci dnes mají schvalovat změny nového stavebního zákona. V souvislosti s ním by měli také přijmout nový zákon o takzvaném Jednotném environmentálním stanovisku, které má spolu s upraveným stavebním zákonem zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Stavebník by v budoucnu měl podat jen jednu žádost a výsledkem by mělo být jen jedno razítko. Na programu dnešního jednání Sněmovny je také novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která má zamezit firmám odsouzeným za pojistný podvod v přístupu k zakázkám.

Poslanci budou rozhodovat o změně nového stavebního zákona z roku 2021, který tehdy prosadila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO). Zákon počítal se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízených krajských úřadů. Nynější vláda Petra Fialy (ODS) chce naproti tomu plánovaný Nejvyšší stavební úřad zrušit a stavební úřady nechat při obcích. Poslanci také rozhodnou o návrzích, které by měly například umožnit širší účast veřejnosti na stavebním řízení.

Před schvalováním je také vládní novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která má kromě jiného ulevit zadavatelům i firmám od administrativy. Znemožnit má účast firem odsouzených za pojistný podvod a také zpřísnit přístup k zakázkám pro firmy odsouzené například za korupci.