Poslanci budou schvalovat zajišťování aut kvůli dlužné pokutě

Praha - Poslanci by dnes měli schvalovat vyšší požární bezpečnost v zařízeních pobytových sociálních služeb a zajišťování vozidel kvůli dlužné pokutě za dřívější přestupek. Na programu je také například volba člena širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu.

Před schvalování je také třeba přestupková novela, která se týká zejména trestů za používání pyrotechniky při sportovních utkáních. Fanouškům by hrozil i zákaz vstupu.

Vyšší požární bezpečnost pobytových zařízení sociálních služeb by mělo zajistit jejich povinné vybavení požární signalizací. Uzákonění práva policistů, celníků a patrně i strážníků odebrat na místě kvůli dřívější nezaplacené pokutě registrační značku vozu nebo nasadit na auto takzvanou botičku má pomoci k vymáhání postihů především od cizinců.

Do širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu by mohl zamířit nynější poslanec ČSSD Roman Sklenák. Do sněmovní volby ho navrhl prezident úřadu Miloslav Kala.

Odpoledne by měla Sněmovna projednat poslaneckou novelu o posuzování vlivů staveb na životní prostředí, která se týká části dostavby dálnice D1. Dolní komora by ji mohla schválit zrychleně už v prvním čtení.