Praha - Poslanci dnes budou schvalovat mimo jiné vládní daňový balíček a takzvanou protipadělkovou lékovou novelu. Hlasovat by měli také o rozpočtech státních fondů dopravy, rozvoje bydlení a zemědělského intervenčního fondu na příští rok, což Sněmovna nestihla po středečním schvalování návrhu státního rozpočtu.

Daňový balíček mění deset zákonů týkajících se daní a zavádí například zdanění zahřívaného tabáku. Sněmovna by podle doporučení rozpočtového výboru mohla zvýšit limity pro využití výdajových paušálů u živnostníků a snížit sazbu daně z přidané hodnoty u tepla a chladu.

Léková novela uloží lékárníkům povinnost ověřovat pravost vydaných léků, jak to vyžadují evropské předpisy. Lékárníci budou srovnávat zvláštní kód na krabičce s údaji v celoevropském úložišti. Poslanci by mohli v předloze zachovat nynější stav distribuce vakcín určených k nepovinnému očkování, které není hrazeno z pojištění. Tyto vakcíny by nadále mohli dostávat přímo lékaři a pacienti by pro ně nemuseli chodit do lékárny.

Před schvalováním je také novela, podle níž budou muset úřady a veřejné instituce přizpůsobit své weby tak, aby byly přístupnější pro zdravotně postižené lidi. Poslanci budou hlasovat i o předloze, jež reaguje na evropské nařízení o rtuti.