Poslanci budou schvalovat sporné změny v penzích a obrannou dohodu s USA

Praha - Poslanci budou příští týden schvalovat spornou vládní předlohu o zpomalení řádných valorizací penzí a zpřísnění pravidel předčasných důchodů. Opoziční ANO a SPD s největší pravděpodobností neprosadí její zamítnutí ani úpravy spočívající v ponechání všech či aspoň některých valorizačních parametrů nebo podmínek pro předčasné penze v nynější podobě. Zákonodárce čeká také závěrečné hlasování o česko-americké smlouvě o obranné spolupráci, proti níž se staví jen opoziční hnutí SPD. Výbory plénu doporučily, aby k ratifikaci dohody dalo souhlas. Sněmovna se sejde ve středu, byť podle původního plánu jednání dolní komory měly od pondělí začít takzvané parlamentní prázdniny.

Důchodová novela také nahrazuje nynější pravidla mimořádných valorizací při vyšší inflaci dočasným přídavkem. Naprostá většina změn by měla být účinná podle představ kabinetu od letošního září kromě jednoho ze čtyř parametrů zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. Prodloužení minimální doby hrazení odvodů o pět let na 40 let má vejít v účinnost o rok později. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dříve řekl, že přijetí novely je nutné pro dlouhodobou udržitelnost důchodového systému. Opozice naopak mluví o šetření na penzistech, nebo dokonce o jejich okrádání či ožebračování.

Sněmovna by podle stanoviska sociální výboru neměla přijmout ani pozměňovací návrhy Lucie Šafránkové (SPD), které by navíc umožnily lidem s předčasnou penzí přivydělat si až tři čtvrtiny minimální mzdy na běžné pracovní smlouvy, zvedly by základní výměru důchodu nebo by zrušily krácení předčasných penzí lidem, kteří hradili odvody aspoň 45 let. Neuspěje pravděpodobně snaha Jiřího Maška (ANO) o úpravu už dříve schváleného snížení důchodů prominentů někdejšího komunistického režimu. Mašek chce, aby se snížení týkalo také představitelů Československé strany lidové a Československé strany socialistické, které za socialismu tvořily s komunistickou stranou Národní frontu.

Schvalování novely by se mohlo protáhnout a pokračovat i v pátek. Úvodní debata zabrala poslancům v červnu více než 13 hodin a druhé čtení zhruba osm hodin. Zákony může Sněmovna schvalovat podle jednacího řádu je o středách a pátcích vždy mezi 09:00 a 14:00.

Rovněž diskuse o česko-americké obranné smlouvě byla v prvním čtení delší, než u dohod bývá zvykem. Poslanci nad dokumentem strávili celkem asi 5,5 hodiny. Podle lídra SPD Tomia Okamury jde o jednostrannou dohodu o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice a mělo by se o ní konat všelidové hlasování. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS), ale i zástupci ANO poukazují na to, že smlouva americkým ozbrojeným silám právo k pobytu na českém území nedává. Pobyt by vždy musela schválit vláda nebo Parlament, pak by se právní postavení amerických vojáků řídilo obrannou smlouvou, uvedla ministryně. Senát dohodu schválil tento týden. Po stejném kroku dolní komory bude moci dokument ratifikovat prezident Petr Pavel.

Zhruba čtyřicetistránkový dokument pojednává o mnoha oblastech, které mohou souviset s případnou přítomností amerických vojáků v Česku nebo spoluprací amerických a českých ozbrojených sil na českém území. Zabývá se například právním postavením amerických vojáků, týká se také ochrany životního prostředí, provozu motorových vozidel americkými vojáky a jejich rodinami nebo třeba postavením dodavatelů amerických ozbrojených sil. Předpokládá také osvobození amerických vojáků od daní a cel v ČR. Součástí dohody je i seznam vojenských zařízení a prostorů české armády, které budou moci americké ozbrojené síly za předem dohodnutých podmínek využívat.