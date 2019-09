Poslanci budou schvalovat omezení politických trafik ve firmách

Praha - Sněmovna bude dnes schvalovat zákonná pravidla výběru kandidátů do orgánů státních firem, což by mělo omezit takzvané politické trafiky. Ve finále je také úprava o evropském žalobci, do níž chtějí opoziční Piráti vložit změny ve jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců s cílem posílit nezávislost státního zastupitelství.

Návrh nominačního zákona stanoví, že uchazeči o působení v orgánech státních firem budou procházet až na výjimky ministerským výběrovým řízením a všichni hodnocením před vládním výborem. Jeho postavení ale bude pouze poradní. Ministr bude moci rozhodnout jinak, postoj bude muset v tom případě zdůvodnit. Sněmovna by měla podle doporučení hospodářského výboru odmítnout snahu Piráta Tomáše Martínka, aby návrh nominačního vládního výboru byl pro ministry závazný.

Piráti by ve Sněmovně neměli uspět ani s úpravou, aby odvolání všech vedoucích státních zástupců včetně nejvyššího bylo možné jen v kárném řízení. Nyní může vláda odvolat nejvyššího státního zástupce bez udání důvodu. Ústavně-právní výbor se postavil k pirátskému pozměňovacímu návrhu neutrálně. Prakticky to znamená, že na plénu se pro něj dostatek hlasů patrně nenajde.

V úvodním kole by mohli poslanci projednat návrh opozičního hnutí STAN, který sjednocuje odpovědnost za škodu vzniklou žákům základních škol a dětem v mateřských školách. Mohli by také volit člena Rady ČTK a pokračovat v debatě o situaci ve zdravotnictví.