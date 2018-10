Praha - Sněmovna bude dnes schvalovat novou podobu úhrad zdravotnických prostředků ze zdravotního pojištění. Ve finále je rovněž senátní novela, která vyřadí terapeuty a specialisty čínské medicíny ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.

V úvodním kole budou poslanci debatovat o vládním daňovém balíčku, který mimo jiné zavádí spotřební daň na zahřívaný tabák. Poslanci by se také mohli už popáté vrátit k debatě o vládních změnách v elektronické evidenci tržeb. Novela má rozšířit EET na další odvětví, umožnit drobným podnikatelům evidovat tržby bez připojení k internetu a snížit daň z přidané hodnoty u části zboží a služeb. Na programu je v úvodním kole rovněž novela proti padělkům léků.

Nová podoba úhrad zdravotnických prostředků je nutná kvůli verdiktu Ústavního soudu, který zrušil nynější úpravu ke konci roku. Pokud by novela nebyla účinná od ledna, hrozil by podle vlády nárůst spoluúčasti o více než miliardu korun. Sněmovna by mohla v novele schválit i některé další změny, například zavést roční hranici 500 korun na doplatky za léky i pro invalidní důchodce.

Do závěrečného schvalování by měla Sněmovna poslat insolvenční novelu, jež má umožnit oddlužení širšímu okruhu lidí v dluhové pasti.