Poslanci budou projednávat klouzavý mandát a přeměnu kojeneckých ústavů

Praha - Sněmovna by dnes měla pokračovat v projednávání předloh o odškodnění protiprávně sterilizovaných žen, o zavedení klouzavého mandátu a o přeměně kojeneckých ústavů. Jsou ve druhém čtení. Na programu je také debata o situaci v ocelářském průmyslu v souvislosti s děním v ostravské společnosti Liberty. Poslance zaměstnají rovněž pravidelné interpelace na členy vlády.

Nezákonně sterilizované ženy mají dostat jednorázově 300.000 korun. Odškodnění by se mohlo týkat až 400 žen. Takzvaný klouzavý mandát pro členy vlády, kteří jsou současně poslanci, by mohl být dobrovolný. Člen vlády by se sám rozhodl, zda chce být zároveň poslancem, nebo nikoli. Kojenecké ústavy navrhuje skupina poslanců přeměnit na centra péče pro děti s vážným zdravotním handicapem a jejich rodiny.

Zaměstnanci hutní společnosti Liberty Ostrava jsou od poloviny dubna ve stávkové pohotovosti. Pochyby budí prodej části emisních povolenek do sesterského podniku v Rumunsku. Podle odborářů je budoucnost ostravské firmy ohrožená. Huť si v minulých letech povolenky šetřila, chce je využít k uhrazení modernizace.