Poslanci budou pokračovat v projednávání zákonů kvůli koronaviru

Praha - Poslanci by dnes měli zkráceně v legislativní nouzi projednat vládní předlohy o zmírnění dopadů epidemie nového koronaviru na sport a na kulturu, další odklad elektronické evidence tržeb a státní podporu malým společnostem s ručením omezeným. Z běžných zákonů by mohli schvalovat zavedení obecného referenda nebo zrušení plánovaného zavedení povinné maturity z matematiky. Není ale jasné, zda se na ně dostane.

Návrh zákona o sportu předpokládá, že Národní sportovní agentura bude už letos rozdělovat mimořádné dotace sportovním organizacím. Na náhrady majitelům a provozovatelům zavřených sportovišť by agentura mohla dostat z vládní rozpočtové rezervy jednu miliardu korun.

Kultuře má pomoci odklad vracení peněz za předem zakoupené vstupenky na zrušená představení a festivaly. Jejich pořadatelé navíc budou moci nabídnout zákazníkům místo peněz poukazy na náhradní nebo odložené akce. Peníze by lidé dostali podle návrhu zákona až v listopadu příštího roku.

Elektronickou evidenci tržeb navrhla vláda přerušit do konce letošního roku. Už koncem března Parlament jeden odklad evidence tržeb schválil, aktuálně by měla být obnovena zhruba v polovině srpna. Malým společnostem s ručením omezeným do dvou společníků nebo rodinným firmám postiženým omezeními kvůli koronaviru chce dát vláda podporu 500 korun denně. Částku by dostal každý ze společníků.

V případě maturity z matematiky Sněmovnu čeká boj mezi dvěma variantami. Ve hře je vedle zrušení povinnosti i jen dvouletý odklad na rok 2023. Je ale možné, že poslanci budou o předloze hlasovat až na příští schůzi.