Praha - Poslanci by dnes měli pokračovat v debatě o návrhu KSČM na takzvané zdanění církevních restitucí, který vetoval Senát. Věnovat by se mohli také senátním předlohám v prvním čtení. Je mezi nimi novela o zavedení mírné tolerance alkoholu u cyklistů.

O zdanění náhrad, které dostávají církve od státu za majetek nevydaný v restitucích, poslanci diskutovali už dvakrát na březnové schůzi. K závěrečnému hlasování se nedostali.

Senát zamítl předlohu komunistických poslanců jako protiústavní. Očekává se však, že dolní komora ji nakonec potvrdí a pošle k podpisu prezidentovi. Část poslanců i senátorů už ohlásila, že pokud bude zdanění platit, obrátí se na Ústavní soud.

Senátní novela zákona o silničním provozu předpokládá, že cyklisté by na cyklostezkách a místních silnicích směli řídit jízdní kolo i v případě, pokud by měli v krvi nejvýše 0,5 promile alkoholu. Odpovídá to zhruba dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. V úvodním kole je na programu také senátní úprava energetického zákona, podle níž by náklady na přeložky vedení elektrické energie nehradili v některých případech vlastníci nemovitosti, ale provozovatelé sítě.