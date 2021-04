Poslanci budou pokračovat v debatě o národním plánu obnovy

Praha - Poslanci dnes budou pokračovat v debatě o národním plánu obnovy, který má být podkladem pro čerpání peněz z nového fondu Evropské unie. Diskusi přerušili koncem března. Sněmovnu také čekají pravidelné čtvrteční interpelace na členy vlády.

Česko by mělo dostat podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) na plán obnovy 172 miliard korun. Původně se předpokládala částka o deset miliard vyšší. Peníze by měly jít podle něho například na digitalizaci, na stálou infrastrukturu na vědu, výzkum a inovace i na vzdělávání. Podporu by měla získat také zdravotní prevence.

Část opozice žádá, aby byl plán obnovu v souladu s klimatickými a digitalizačními cíli Evropské unie. Parlament by měl projednat návrh ještě před odevzdáním Evropské komisi. Komise stanovila jako nejzazší termín předložení plánu konec dubna.