Londýn - Hlasování o brexitové dohodě v britském parlamentu se přes zatím neúspěšná vyjednávání s Evropskou unií o takzvané irské pojistce uskuteční v úterý 12. března. Podle deníku The Guardian to potvrdil mluvčí premiérky Theresy Mayové. Dodal, že britská vláda je nadále odhodlána dosáhnout právně závazných změn v ustanovení, které je součástí dojednané dohody o odchodu Spojeného království z unie a má zabránit vzniku přísného režimu na hranici mezi Severním Irskem a Irskem po brexitu.

Dolní sněmovna už brexitovou smlouvu právě kvůli irské pojistce jednou odmítla. Mayová pak poslancům koncem února slíbila, že o dohodě budou moci do 12. března znovu hlasovat. Mezitím se její tým v Bruselu několikrát pokusil vyjednat změny v irské pojistce. Ve středu ale obě strany potvrdily, že jednání zatím úspěšná nebyla. Obě strany přitom tlačí čas, do brexitu zbývá 22 dní.

Pokud poslanci v úterý dohodu opět odmítnou, budou ve středu hlasovat o tom, zda má země odejít z EU bez dohody. Tato varianta ale téměř jistě neprojde. Následující den pak bude sněmovna rozhodovat o tom, zda by měl být brexit, plánovaný na 29. březen, odložen.

Podle britského ministra financí Philipa Hammonda je odložení brexitu pravděpodobné, pokud zákonodárci brexitovou smlouvu neschválí. "Pokud dohoda v úterý neprojde, nastane parlamentní proces, který velice pravděpodobně vyústí v odklad (brexitu) a povede k nejistému výsledku, nejistotě pro britskou ekonomiku, nejistotě pro obyvatele napříč zemí," uvedl dnes Hammond, kterého citovala agentura Reuters. Poslance vyzval, aby se zamysleli nad důsledky případného neschválení dohody.

Irská pojistka by začala platit tehdy, pokud by během případného přechodného období po brexitu nebyla uzavřena obecná dohoda o budoucích vztazích, která by rovněž zajistila zachování volného režimu na irské hranici. Při uplatnění pojistky by Británie zůstala v bezcelní zóně s EU a Severní Irsko by navíc podléhalo některým pravidlům jednotného unijního trhu. Brexitová dohoda o opatření hovoří jako o dočasném, avšak dále tento aspekt nerozvádí. Část britských poslanců se proto obává, že by Británie skrze něj mohla na dlouhou dobu zůstat "uvězněna" v unijních strukturách. Brusel ale dojednanou dohodu znovu otevřít odmítá.