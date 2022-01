Poslanci budou jednat o zákazu části jednorázových plastů

Praha - Poslanci by dnes měli projednat v úvodním kole zákaz některých jednorázových plastových výrobků, jako jsou příbory, talíře nebo brčka. Schvalovat by mohli návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu, který by se měl stát v souladu s evropskou směrnicí další daňově podporovanou možností spoření na důchod.

Na programu jednacího dne jsou i další předlohy v prvním čtení, které souvisí s evropskou legislativou. Patří k nim veterinární novela, podle níž bude provozovatelem centrálního registru psů Komora veterinárních lékařů, nebo regulace reklamy na veterinární přípravky.

Poslanci by se měli začít zabývat také předlohou, která prodlouží platnost certifikátu biopotraviny nebo bioproduktu. Zároveň zvyšuje horní hranici peněžité pokuty za klamání spotřebitele v souvislosti s prodejem výrobků označených tak, že pocházejí z ekologického zemědělství.

Dnešní jednání dolní komory by mělo poprvé končit už dvě hodiny po poledni místo dřívějších 19:00. O středách odpoledne se totiž konají schůze vlády Petra Fialy (ODS). Dřívější kabinet Andreje Babiše (ANO) se pravidelně scházel vždy v pondělí.