Poslanci budou hlasovat o zpřísnění lex Babiš nejpozději v pátek v 11:00

Praha - Poslanci budou hlasovat o zpřísnění ustanovení zákona o střetu zájmů známého jako takzvaný lex Babiš nejpozději v pátek v 11:00. Ve Sněmovně to dnes prosadil vládní tábor podle návrhu předsedy poslanců STAN Josefa Cogana navzdory protestům zástupců opozičního hnutí ANO. Řečníkům se také omezí doba na vystoupení, v řádné diskusi budou moci mluvit nejvýše 20 minut, a to dvakrát. Po těchto sněmovních rozhodnutích se na plénu strhla debata formou krátkých faktických poznámek, které se do limitu nezapočítávají. Následně si klub ANO vyžádal půlhodinovou přestávku a poslanecké jednání pokračuje od 10:25.

Cogan zdůraznil, že stanovení hodiny pro hlasování o předloze dává poslancům dalších zhruba sedm hodin pro diskusi. Do řádné debaty evidoval sněmovní systém po 10:00 pět desítek poslaneckých přihlášek, což by při plném využití řečnické doby představovalo přes 33 hodin diskuse. Cogan také podotkl, že argumenty se opakují a koalice má právo ve věci rozhodovat. Zástupci ANO ale poukazovali na to, že sporné úpravy zákona o střetu zájmů podal předseda pirátských poslanců Jakub Michálek jako pozměňovací návrh v závěru druhého čtení. Debata o něm tedy byla možná až v závěrečném schvalování, které zatím trvalo podle nich asi tři hodiny. Šéfka frakce ANO Alena Schillerová neuspěla na plénu s návrhem, podle kterého by poslanci o předloze hlasovali nejpozději 30. září.

Omezení řečnické doby Sněmovna schválila podle protinávrhu Radka Vondráčka (ANO), když Cogan původně prosazoval její zkrácení na nejvýše dvakrát deset minut. Přijetím Vondráčkova návrhu se už o Coganově požadavku nehlasovalo. Před tím neuspěly snahy Schillerové a Bereniky Peštové (ANO), aby omezení činilo dvakrát hodinu, nebo dvakrát 45 minut.

"Chápu, že vám bereme mateřské dotační mléko," reagoval Michálek na námitky poslanců ANO, že jeho návrh je "nedomýšlený přílepek" namířený proti jednomu člověku a navíc protiústavní a způsob jeho projednávání pak skandální a porušením jednacího řádu Sněmovny. "Stejně to skončí u Ústavního soudu," poznamenala Helena Válková (ANO).

Zpřísnění zákazu vlastnictví médií politiky a přijímání dotací a investičních pobídek v zákoně o střetu zájmů chce koalice připojit k vládní novele, která mění řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Hnutí ANO oddálilo hlasování o předloze v únoru a následně v polovině května. Poslanecký pozměňovací návrh zejména mění ustanovení, které zakazuje veřejným funkcionářům provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Aby nebylo možné zákaz obcházet, má se vztahovat na skutečného majitele provozovatele médií, nikoli na ovládající osobu. Stejně tomu má být u společností v případě zákazu přijímání dotací a investičních pobídek, který míří na členy vlády.

Předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš po nabytí účinnosti ustanovení o zákazu vlastnictví médií a získávání dotací a investičních pobídek v roce 2017 vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů. Pod Agrofert spadá i skupina Mafra, jež patří k největším mediálním domům v Česku.