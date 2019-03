Londýn - Předseda britské Dolní sněmovny dnes vybral dva ze šesti předložených pozměňovacích návrhů k večernímu hlasování o tom, zda má Británie opustit Evropskou unii bez dohody. Jeden dodatek hovoří o tom, že je potřeba takzvaný neřízený brexit zcela vyloučit, druhý pak vyzývá vládu, aby usilovala o odklad rozluky do 22. května, aby bylo možné se na odchod bez dohody připravit. Spojené království má podle plánu opustit unii 29. března.

Ministerská předsedkyně Theresa Mayová večer předloží poslancům text, který konstatuje, že parlament odmítá odchod z EU bez dohody a bez politické deklarace o budoucích vztazích, avšak zároveň uvádí, že neřízený brexit je pro zemi "výchozí" variantou, pokud společně se státy EU neschválí dohodu. Zmíněné dva návrhy jsou dodatky k vládnímu usnesení.

S prvním, jenž usiluje o vyloučení brexitu bez dohody za každých okolností, přišla konzervativní poslankyně Caroline Spelmanová.

Druhý dodatek, pro který se vžil název Malthouseův kompromis, předložili společně euroskeptičtí a proevropští konzervativní poslanci a jeden opoziční labourista. Podle jejich plánu by měla vláda odložit brexit do 22. května, aby bylo možné se připravit na důsledky brexitu bez dohody. Zároveň by se souhlasem EU platilo až do roku 2021 přechodné období. Londýn by přitom na oplátku dál přispíval do unijního rozpočtu a jednostranně by zaručil práva občanů sedmadvacítky žijících v Británii. To by podle autorů návrhu dalo oběma stranám čas připravit se na odchod bez dohody a následné uplatňování pravidel WTO - nebo na vyjednání nové dohody.

Dnešní hlasování má začít ve 20:00 SEČ. Poslanec, který příslušný dodatek oficiálně předložil, jej ještě může stáhnout.

Mayová dál chce, aby Británie opustila EU s dobrou dohodou

Premiérka Theresa Mayová dnes v Dolní sněmovně řekla, že si nadále přeje, aby Británie opustila Evropskou unii s dobrou dohodou. Za takovou dohodu přitom označila dokument, který v úterý britští poslanci odmítli. Dnes večer hodlá premiérka hlasovat pro vládní návrh, který vylučuje brexit bez dohody.

"Chci EU opustit s dobrou dohodou," uvedla Mayová v reakci na projev člena své Konzervativní strany a příznivce tvrdého brexitu, který ji vyzval, aby zopakovala svá dřívější slova, že žádná dohoda je lepší než špatná dohoda.

Na dotaz lídra opozice Jeremyho Corbyna, jak hodlá hlasovat dnes večer, Mayová odpověděla, že podpoří vládní návrh, pod kterým je její jméno. Tento návrh odmítá odchod z EU 29. března bez dohody, zároveň ale uvádí, že odchod bez dohody zůstává výchozí variantou, pokud se nenajde alternativa.

Britské podniky podle Mayové mají mnohem větší strach z vlády vedené Corbynem než z brexitu bez dohody.

Mayová se během pravidelných interpelací potýkala stejně jako již v úterý s problémy se selhávajícím hlasem. "Možná nemám hlas, ale rozumím hlasu této země," odpověděla na jednu z kritických poznámek předsedy labouristů Corbyna, podle něhož premiérka odmítala naslouchat po celou dobu brexitových jednání, a proto byla její dohoda s Bruselem v úterý odmítnuta.

Britská vláda ponechá irskou hranici dočasně bez kontrol

Britská vláda v případě neřízeného brexitu ponechá zboží mířící z Irska do Severního Irska dočasně bez kontrol a předejde obávanému zavedení tvrdé hranice mezi oběma částmi ostrova. Londýn zároveň rozšíří seznam zboží dováženého ze zemí mimo EU, které nebude podléhat clům. Kabinet premiérky Theresy Mayové zveřejnil tato opatření před dnešním hlasováním Dolní sněmovny o odchodu Británie z unie bez dohody.

Dva týdny před plánovaným termínem brexitu přišla podle stanice BBC britská vláda se sérií "striktně dočasných a jednostranných" kroků, které mají mimo jiné předejít růstu napětí v historicky neklidné oblasti mezi oběma částmi rozděleného irského ostrova. Londýn nebude zavádět na irské hranici žádné celní kontroly. U zboží, které bude nově podléhat clům, zatím ponechá jeho registraci a placení zcela na firmách, jež je budou do Severního Irska dovážet.

Po brexitu bez dohody začne EU na britské zboží užívat cla WTO

Evropská unie začne v případě britského odchodu z EU bez dohody uplatňovat na zboží z Británie standardní cla podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO). V Bruselu to dnes novinářům řekl mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas v reakci na oznámení britské vlády o jejím vlastním postupu.

Europarlament schválil balíček opatření pro brexit bez dohody

Bez jakýchkoli problémů dnes Evropským parlamentem prošla série opatření připravených ve snaze zmírnit negativní dopady případného brexitu bez dohody. Nařízení se týkají nejcitlivějších oblastí, jakými jsou letecké a silniční spojení Británie s Evropskou unií, zachování práv občanů či studijní pobyty v rámci programu Erasmus+. Jde nicméně o jednostranná opatření, která předpokládají reciproční kroky z britské strany.

Odchod Británie z EU je naplánován na 29. března a hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier dnes po opakovaném odmítnutí brexitové dohody v britském parlamentu uvedl, že brexit bez dohody nikdy nebyl reálnější hrozbou. Evropské orgány proto urychleně chystají opatření, která by dopady takového vyústění na občany zmírnila.

Europoslanci schválili například nařízení, která mají zajistit i v případě neřízeného brexitu "základní propojení" v letecké, železniční i silniční nákladní dopravě. Aerolinkám s britskou licencí chce EU povolit provoz na svém území do konce března 2020. Pokud jde o přepravu zboží britskými autodopravci v unii, ta by byla na základě krizového opatření povolena do konce letošního roku.

Další nařízení zakotvuje "alternativní opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení" a klade si za cíl zaručit občanům práva na tyto benefity, pakliže jejich nároky vyplývají ze skutečností, které nastaly před britským odchodem z unie. Unie se také snaží ulehčit pokračující působení britských rybářů v unijních vodách a naopak.

V neposlední řadě chce unie zajistit bezproblémové dokončení již započatých stáží v rámci programu Erasmus+. Účastníci studijních pobytů ovlivnění případným brexitem bez dohody by tak měli být schopni pobyty dokončit, a to bez ztráty kreditů a finanční podpory.

Český europoslanec Luděk Niedermayer nicméně v úterním rozhovoru s ČTK upozornil, že snahy EU pokrývají "jen velmi malý zlomek, který je uchopitelný, navíc jsou to jednostranná opatření". "Je to jednostranné řešení problému, který je definičně dvoustranný, čili je to řešení těch největších problémů, které navíc spoléhá na adekvátní odpověď na britské straně," řekl.

Europoslanec Pavel Telička (hnutí Hlas), který na straně EP připravoval nařízení týkající se letecké dopravy, po dnešním hlasování na twitter napsal, že i v případě brexitu bez dohody "budeme moci létat do Británie a z ní beze změny".

V rozhovoru s ČTK nechtěl spekulovat o možnosti, že by z jakéhokoli důvodu nebyly učiněny reciproční kroky na britské straně. "Musel jsem celou tu legislativu připravit - vést jednání, protáhnout to výborem a parlamentem - v zásadě během 14 dnů. Nevidím důvod, proč by to Británie nemohla rovněž stihnout," uzavřel.

Europoslankyně Martina Dlabajová (ANO) v reakci uvedla, že obavy z neřízeného brexitu jsou na místě i v případě ČR, neboť Británie je pro ni klíčovým obchodním partnerem. "V roce 2017 byla pátým největším odbytištěm českého zboží a desátým největším vývozcem na náš trh. (...) České firmy se obávají úbytku zakázek, ale také vysokých administrativních požadavků, zavedení netarifních bariér a cel," napsala ve svém vyjádření.

Dlabajová vyzdvihla také důležitost opatření k programu Erasmus+. "Odhadujeme, že se ve Spojeném království v současné době nachází 14.000 studentů z EU a 7000 studentů ze Spojeného království je naopak na Erasmu v zemích EU," uvedla.