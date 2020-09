Poslanci budou diskutovat o státní pomoci kultuře

Praha - Poslanci by dnes měli diskutovat o státní pomoci kultuře kvůli koronavirové epidemii. Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády.

Debata o pomoci kultuře by se měla týkat například osob samostatně výdělečně činných, kteří v ní působí. Jde mimo jiné o hudebníky. Opoziční TOP 09 chce, aby tito lidé dostali zvláštní příspěvek 500 korun denně i za celý červen a následně také za červenec a srpen.

Stát vyplácel takzvaný kompenzační bonus za období od 12. března do 8. června. Vláda ale může toto období prodloužit v případě trvajících omezení do konce srpna. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek už dříve poukazoval na to, že v létě se nekonalo mnoho festivalů a omezení se dotkla i jednotlivých představení. Umělci jsou proto podle něho bez peněz.

Kultuře má pomoci jeden ze státních programů COVID, v němž je celkem 900 milionů korun. Dosavadní žádosti o podporu jsou zhruba za 86 milionů korun. Jejich příjem byl nyní prodloužen do konce září, měl by se rozšířit okruh možných žadatelů. V současnosti má program organizátorům kulturních akcí nahradit výdaje, které jim vznikly kvůli zrušeným nebo odloženým projektům.

Opoziční Piráti tvrdí, že většina pořadatelů kulturních akcí neplatí do davatelům předem. Proto podle Pirátů nemají zmařené náklady, ale spíše příjmy.