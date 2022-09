Poslanci se budou dál zabývat vládní novelou rozpočtu

Praha - Poslanci se budou dnes dál zabývat vládní rozpočtovou novelou, která zvyšuje letošní schodek o 60 miliard na 330 miliard korun. Na programu mimořádné schůze svolané z podnětu koaličních poslanců je i další čtveřice vládních předloh. Týkají se například zvýšení příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené lidi a předčasných důchodů zdravotnických záchranářů. Kabinet chce, aby je dolní komora schválila zrychleně už v úvodním kole.

Změny ve státním rozpočtu navrhla vláda zejména v souvislosti s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu i kvůli růstu cen, hlavně energií. Novela zvyšuje příjmy i výdaje, které mají překročit dva biliony korun. Na mimořádné schůzi poslanci projednají rozpočtovou novelu ve druhém čtení, kdy budou moci předkládat pozměňovací návrhy.

Příspěvek na mobilitu pro handicapované navrhuje kabinet zvýšit z 550 na 900 korun měsíčně. Novela o poskytování dávek předpokládá také například růst dotace na zdvihací plošinu. Podle důchodové novely by zdravotničtí záchranáři mohli odcházet do předčasného důchodu bez sankce až o pět let dříve. Zaměstnavatelům by se u těchto pracovníků zvedla do roku 2026 postupně sazba důchodových odvodů z 21,5 na 26,5 procenta.

Na programu schůze je také předloha, jež rozšiřuje okruh lidí, kteří by mohli posuzovat zdravotní stav kvůli příspěvkům na péči či invalidním penzím. Návrh reaguje na nedostatek posudkových lékařů. Poslanci projednají i novelu o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, která reaguje na dopady ruské vojenské invaze na Ukrajinu na české exportéry.