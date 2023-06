Poslanci bez výsledku debatovali pět hodin o zpřísnění zákona o střetu zájmů

Praha - Poslanci bez výsledku debatovali pět hodin o sporném zpřísnění zákona o střetu zájmů, v řádné rozpravě vystoupili jen tři představitelé opozičního hnutí ANO z téměř sedmi desítek přihlášených. Debata má pokračovat v pátek, kdy koalice prosadila hlasování o návrhu v 11:00. Frakce ANO a SPD odmítly koaliční návrh na pokračování sněmovní debaty o sporném zpřísnění zákona o střetu zájmů i dnes večer, aby nevládní poslanci měli dostatečný čas a prostor se vyjádřit.

Předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný nabídku večerního pokračování zdůvodnil i tím, že by se nynější debata nad zákonem mohla posunout od dvouminutových faktických poznámek ke standardní rozpravě. Ta byla po tříhodinové slovní přestřelce mezi zástupci ANO a vládních stran zahájena až ve 12:30 a vystoupili v ní bez omezení řečnické doby pouze předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová a místopředsedové Sněmovny Karel Havlíček a Klára Dostálová.

"Chápu, že vám teče do bot, že byste tu kaši rádi nastavili. Nebudeme se podílet na prohlubování protiprávního stavu," zdůvodnila Schillerová opoziční veto na večerní pokračování debaty. Podle ANO je zpřísnění zákona o střetu zájmů, takzvaného lex Babiš, ústavně nepřípustným přílepkem k novele o sdružování v politických stranách, který má změnit řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Koalice jej prosazuje v rozporu s pravidly jednání Sněmovny, tvrdili zástupci ANO, kteří v případě prosazení úpravy chtějí požádat Ústavní soud o její zrušení.

Zástupci ANO si dopoledne stěžovali na to, že neměli dostatek času se vyjádřit ke spornému zpřísnění zákazu vlastnictví médií politiky a přijímání dotací a investičních pobídek, které by se vztahovalo na expremiéra a předsedu ANO Andreje Babiše a které navrhl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Dostálová zaspekulovala, že za Michálkovým pozměňovacím návrhem mohou být "pomstychtivé pudy". Podle Schillerové je odpor proti Babišovi lepidlem současné vládní koalice. "Vaší klovatinou je 'antibabiš'," prohlásila. Také Havlíček označil Michálkův postup za posedlost Babišem. ODS vytkl, že vychází vstříc aktivistickým a progresivistickým Pirátům. "Kvůli moci jste se nechali převálcovat ultralevičáky," řekl.

Koalice ráno prosadila omezení řečnické doby. Řadoví poslanci budou moci v řádné diskusi mluvit nejvýše 20 minut, a to dvakrát. Sněmovna to schválila na návrh Radka Vondráčka (ANO), předseda poslanců STAN Josef Cogan původně navrhoval desetiminutový limit na vystoupení. S ohledem na počet přihlášek do debaty by rozprava mohla trvat více než 40 hodin, pokud by na ni nezbývaly je páteční dvě hodiny před závěrečným hlasováním.

Poslanci ANO se snažili přijímání zákona zbrzdit jeho odkladem. Jiří Mašek (ANO) navrhl vrátit novelu do druhého kola projednávání. Jana Mračková Vildumetzová (ANO) neprosadila přerušení debatu do doby předložení materiálu o vyčíslení nákladů zpřísnění střetu zájmů na státní rozpočet a dodání stanoviska Legislativní rady vlády. Zuzana Ožanová (ANO) navrhla posunout účinnost sporného zpřísnění zákona až na rok 2026, tedy po příštích řádných sněmovních volbách.

Hnutí ANO oddálilo hlasování o předloze v únoru a následně v polovině května. Michálkův pozměňovací návrh zejména mění ustanovení, které zakazuje veřejným funkcionářům provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Aby nebylo možné zákaz obcházet, má se vztahovat na skutečného majitele provozovatele médií, nikoli na ovládající osobu. Stejně tomu má být u společností v případě zákazu přijímání dotací a investičních pobídek, který míří na členy vlády.

Babiš po nabytí účinnosti ustanovení o zákazu vlastnictví médií a získávání dotací a investičních pobídek v roce 2017 vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů. Pod Agrofert spadá i skupina Mafra, jež patří k největším mediálním domům v Česku.