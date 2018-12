Praha - Sněmovna se nebude zabývat dopravním kolapsem na dálnici D1 z minulého týdne. Návrh poslanců opoziční KDU-ČSL na zařazení debaty na program nynější schůze vetovali poslanci vládního hnutí ANO. Lidovci si pak vzali hodinovou přestávku na jednání klubu.

Diskusi o situaci na modernizovaném úseku dálnice na Vysočině chtěly podpořit i další frakce včetně vládní ČSSD. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) navrhoval, aby Sněmovna jednala o D1 kvůli "selhání ministerstva dopravy a ředitelství silnic". "Reálná situace předčila i nejčernější scénáře," řekl Kaňkovský.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) nařčení opozice už dříve odmítl. Vinu podle něho nese firma, která dálniční úsek rekonstruovala a nyní od smlouvy odstoupila. "Poslední termín byl, že stavbu opustí ke konci listopadu, bohužel to nesplnili. Měli to prodlouženo do 16. prosince, doufali jsme, že kalamitní sníh nepřijde, bohužel přišel," řekl Ťok.

"Pan ministr Ťok byl (na debatu ve Sněmovně) připraven úplně stejně jako na zimu a jeho poslanecký klub to moc dobře ví," glosoval postup hnutí ANO předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Šéf frakce KDU-ČSL Jan Bartošek označil krok poslanců ANO za pohrdání občany.

Poslanci ANO zablokovali i další návrh k dálnicím. Občanský demokrat Jan Skopeček chtěl, aby dolní komora vzhledem ke stavu těchto komunikací zavázala vládu ke snížení ceny dálničních známek na rok 2020. "Je nemravné chtít od našich motoristů 1500 korun za to, aby stáli v létě i při prvním sněhu v kolonách," řekl Skopeček. Zhruba pětimiliardový výnos ze známek není tak vysoký, ze spotřební daně z benzinu vybírá stát desítky miliard, dodal.

Změny programu nynější schůze dnes poslancům zabraly i s dvěma hodinovými přestávkami na jednání klubů asi tři a čtvrt hodiny. Před lidovci si přestávku vyžádalo hnutí SPD, když neprosadilo kvůli vetu ANO a ČSSD debatu o paktu OSN o uprchlících.

Firmy, jež opravovaly D1 u Humpolce, odstoupily od smlouvy s ŘSD

Sdružení stavebních firem, které opravovalo dálnici D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru, odstoupilo od smlouvy o dílo uzavřené s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). ČTK o tom dnes v tiskovém prohlášení informovala společnost Geosan Group. Ukončení smlouvy s nynějšími stavbaři už v pondělí oznámilo ŘSD, které to zdůvodnilo velkým zpožděním prací. V nejbližší době by mělo ŘSD zajistit rozšíření opravované části dálnice. Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) je odstoupení konsorcia nejjednodušší cestou, stát bude po firmě vymáhat penále. Opravovanou D1 u Humpolce začne jiná firma najatá ŘSD rozšiřovat ve středu. Když práce neskončí ve čtvrtek, na svátky je přeruší a pokračovala by 27. prosince.

Doprava na této části dálnice minulý týden kolabovala kvůli hustému sněžení. Kolony měřily desítky kilometrů. Kraj Vysočina ve čtvrtek uvedl, že kolaps provozu na D1 způsobila nepřipravenost modernizovaného úseku na zimní podmínky.

O dalším postupu podle prohlášení firmy Geosan rozhodne jednání zúčastněných stran, případně soud. "Odstoupili jsme od smlouvy o dílo a ukončujeme naši činnost na zakázce," řekla ČTK mluvčí společnosti Geosan Vlasta Končelová.

"Doufám, že pochopili, že by ten úsek nedostavěli, a tohle je asi nejjednodušší cesta," reagoval na krok konsorcia v České televizi Ťok. O odstoupení se dozvěděl v SMS zprávě, než šel do studia. "Obávám se, že nebyla schopnost tohoto konsorcia tu práci dobře udělat," dodal. Stát bude nyní po konsorciu vymáhat penále. "Jsou tam velké škody," dodal, výši škod ale neupřesnil.

ŘSD podle Ťoka nemá kapacity na to, aby nyní úsek dálnice dovedlo do přijatelného stavu. Najme proto firmu, která posune svodidla a zasype kaverny. Firmu vybere bez soutěže takzvanou formou jednacího řízení bez uveřejnění. Paralelně bude muset okamžitě vypsat novou smlouvu tak, aby tam už na jaře přišla nová firma, která bude schopná stavbu udělat podle představ státu.

V pondělí ministr řekl, že se tento úsek dálnice okamžitě rozšíří, aby vznikl plnohodnotný jízdní pruh. Auta tam pořád jezdí v zúžených jízdních pruzích. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl dnes ČTK řekl, že je ředitelství připraveno zprůjezdnění dálnice zajistit. Již v pondělí uvedl, že pokud posunutí svodidel nebudou schopny dosavadní firmy, postará se o to ŘSD, které už kvůli tomu oslovilo jinou firmu. Její jméno neuvedl. "Ta stavba je na jednotlivých stavebních objektech více než dva měsíce za svým harmonogramem," řekl mluvčí ŘSD v pondělí novinářům.

Opravy mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly letos v březnu. Zakázku za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení TGS Joint Venture tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Firma Geosan ještě v pondělním prohlášení uvedla, že je rozhodnutá svým smluvním závazkům dostát a dílo v roce 2020 dokončit.

Dnes firma Geosan označila jako důvod odstoupení od smlouvy hlavně to, že se během několika posledních několika měsíců na stavbě objevily skryté překážky. "A to jednak v podobě kolize nově budované kanalizace se stávajícím tělesem dálnice a plynovodem, a dále v podobě odlišných geologických podmínek v místě založení nově budovaného mostu," stojí v prohlášení.

Dohody o změně smlouvy podle firmy nebylo dosaženo. "Nejnovější útoky ŘSD" podle výkonného ředitele Geosan Group Ivana Havla ukázaly, že objednatel o konstruktivní spolupráci nestojí. "Nemáme tak jinou možnost, než se neuvážlivým, účelovým, nesprávným a politicky motivovaným krokům ŘSD bránit odstoupením od smlouvy o dílo a navazující ochranou naší společnosti právní cestou," uvedl Havel v prohlášení.

Opravovanou D1 u Humpolce začne jiná firma rozšiřovat ve středu

Opravovaný úsek dálnice D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru budou dělníci postupně rozšiřovat od středečního rána. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se už dohodlo s firmou, která bude zprůjezdnění D1 po odchodu dosavadního stavebního sdružení zajišťovat. Práce, kvůli nimž bude doprava stahovaná do jednoho jízdního pruhu, budou pokračovat i ve čtvrtek. V pátek budou přerušeny s ohledem na očekávaný vyšší provoz před svátky, pokud se je do té doby nepodaří dokončit, řekl dnes ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Pracovníci by se pak na D1 vrátili 27. prosince.

"Probíhají přípravné práce, abychom mohli nasadit mechanizaci. To znamená, odmrazujeme a čistíme od sněhu," řekl Rýdl. Čištění středové části dálnice zatím zajišťuje technika ředitelství. Ve středu na dálnici nastoupí šest pracovních čet, pracovat na posunování středových svodidel budou od 07:00. Řidiči musejí počítat s omezením v obou směrech. Dopravu bude nutné v daných místech stahovat do jednoho jízdního pruhu. I po rozšíření dálnice budou auta dál mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem projíždět omezenou rychlostí. Zprovozňování D1 bude pro ŘSD podle Rýdla zajišťovat firma, která má s prací na dálnici zkušenosti. Její název neuvedl.