Poslanci ANO navrhli kvůli zdražení osvobodit pohonné hmoty od DPH

Praha - Poslanci hnutí ANO v čele s jeho předsedou Andrejem Babišem předložili ve Sněmovně návrh na osvobození pohonných hmot od daně z přidané hodnoty. Návrh má pomoci v boji s rostoucími cenami v poslední době. Nově by měly být podle návrhu ANO pohonné hmoty osvobozeny stejně jako služby spojené s jejich dodáním a také jejich dovoz pro osobní spotřebu. Návrh je k dispozici na webu Sněmovny. Navzdory tomu, že ceny v posledním týdnu spíše klesaly, považuje ANO tento návrh stále za svoji prioritu, sdělila na dotaz ČTK předsedkyně jeho poslaneckého klubu a bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

"Protože, i když ceny klesají, tak stále je průměrná cena nafty přes 47 korun za litr a u benzínu více než 45 korun. A to je opravdu hodně. Tady nejde jen o benzín pro lidi na cestu do práce nebo na chalupu. Ale drahá nafta zdražuje potraviny, zdraží městskou hromadnou dopravu a de facto vlastně všechno," míní Schillerová. Poslanci ANO podle ní pouze požadují, aby stát vrátil lidem to, co vybere navíc vzhledem k inflaci.

V současné době spadají pohonné do základní sazby 21 procent. Odvádí se z nich navíc i spotřební daň. Nyní platný zákon o DPH osvobozuje od daně dovoz pohonných hmot v běžné nádrži automobilu a dovoz nejvýše deseti litrů v kanystru.

"Ceny ropy Brent v důsledku globálně-politické situace na Ukrajině a v důsledku dynamického vývoje vztahů s Ruskou federací atakují desetileté maximum. Také v České republice jsou prodejní ceny pohonných hmot (zejména ceny motorové nafty a benzinu) na svých historických maximech," uvádějí poslanci v důvodové zprávě. Proto navrhují, aby dodání nafty a benzinu bylo osvobozeno od daně s nárokem na odpočet. Slibují si od toho zmírnění současné situace. V důvodové zprávě také uvádějí, že vzhledem ke konstrukci DPH nelze z údajů z daňových přiznání výběr daně za jednotlivé zmíněné komodity určit. Inkaso z DPH lze podle nich možné čtvrtletně odhadovat na úrovni miliard korun na úrovni veřejných rozpočtů.

Návrh poslanců ANO se ve sněmovním systému objevil 10. března. Tři dny předtím vystoupala cena ropy Brent na 139,13 USD za barel, což byly nejvyšší hodnoty od roku 2008, ale v tomto týdnu klesla až pod 100 USD a ve čtvrtek se pohybovala na úrovni nad 103 USD.

Vláda minulý týden v reakci na růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. K obojímu je ale zapotřebí změna zákona. Babiš zrušení povinného přimíchávání kritizoval s tím, že Česko místo toho bude muset nakoupit navíc 690.000 tun ropy z Ruska.

Největším výrobcem biopaliv v Česku je lovosická firma Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Spolu s dalším podnikem z holdingu Agrofert, společností Primagra z Milína na Příbramsku, má na dodávkách biosložek pro státního distributora paliv Čepro dlouhodobě zhruba poloviční podíl.

Podle dopravců jsou ale opatření nedostatečná, požadují dočasné stanovení maximálních cen a následné snížení spotřební daně. Také Zemědělský svaz míní, že zrušení přimíchávání biosložky do paliv je špatný krok, který se v cenách pohonných hmot neprojeví a zvyšuje závislost na dovozu ruské ropy.

Návrh poslanců ANO dostala k posouzení vláda. Na své stanovisko má 30 dní. Bez ohledu na to, jak se k návrhu vyjádří, ho dostane k projednání Sněmovna.