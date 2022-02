Poslanci ANO kritizují rozpočet vlády, debata trvá sedm hodin - video

Praha - Kritikou ze strany politiků bývalého vládního hnutí ANO pokračuje dnes odpolední debata Sněmovny nad prvním čtením státního rozpočtu na letošní rok. Místopředseda klubu ANO Patrik Nacher ve stanovisku klubu vyjádřil nesouhlas s tím, že by rozpočet byl odpovědný. Nesouhlasil ani s tím, že rozpočet je protiinflační. Politici ANO kritizují nedostatky například v rozpočtech ministerstva vnitra nebo dopravy. Jednání Sněmovny začalo v 09:00, debatě o rozpočtu se Sněmovna věnuje sedm hodin čistého času. Dopoledne se v půlhodinovém projevu vyjádřil i prezident Miloš Zeman. Rozpočet podle něj není protiinflační ani prorůstový.

Předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný řekl, že vláda přichází s rozpočtem, který hledá úspory na provozu, není zaměřen proti občanům, ale v jejich prospěch. "Žádné hloupé škrty se nekonají,“ uvedl. "Ten rozpočet je připraven realisticky, ten rozpočet je připraven rozpočtově odpovědně,“ řekl. Připustil, že není ve všech parametrech dokonalý, protože vláda pracovala s tím, co bylo na stole. Nacher naproti tomu zpochybnil, že by rozpočet byl odpovědný nebo protiinflační. "Když se všechno škrtá a jediné, kde to jde nahoru, je úřad vlády, tak je to pro lidi symbol. Zvlášť když se škrtá v takových oblastech, jako je třeba zdravotnictví," řekl. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) podotkl, že kdyby vláda ponechala nízkou částku na české předsednictví Evropské unii, jak ji navrhl předchozí kabinet, byly by úspory i na úřadu vlády. Bývalá karlovarská hejtmanka a nynější místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO) kritizovala rozpočet ministerstva vnitra za to, že podle ní nedává dost peněz policistům a hasičům. Není podle ní například jasné, zda budou peníze na stravné a náborový příspěvek policistům. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) její kritiku odmítl. "Rozpočet zajistí bezproblémové fungování všech složek, které pod ministerstvo vnitra spadají," odrážel Rakušan její kritiku. Mračková ho také obvinila, že v resortu škrtá na těch, kteří peníze potřebují nejvíc. Chce prostřednictvím pozměňovacího návrhu peníze hasičům vrátit. Rakušan mimo jiné ujistil, že i nadále počítá s investicemi v resortu, jako je třeba pokračující výstavba hasičské stanice v pražských Holešovicích, počítá se s výstavbou policejního areálu v Praze – Zbraslavi, stanicí Integrovaného záchranného systému v Brně i Jihlavě. "Ty investice tam jsou,“ ujistil. Nechal v rozpočtu ty investice, které jsou projektově připravené, neponechal investice, které by na konci roku byly nevyčerpané. Stanjura nabádal opoziční poslance ke zdrženlivosti ohledně rozboru jednotlivých rozpočtových kapitol, když první čtení návrhu rozpočtu je o jeho základních ukazatelích. Podrobnější debata patří podle něho do výborů a do druhého čtení, byť , jak řekl, ani nyní ji nikomu nezakazuje. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová reagovala, že stínoví ministři ANO se potřebují zeptat na některé podrobnosti, aby mohli kvalitně připravit návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Fiala (ODS) označil návrh rozpočtu za úsporný a protiinflační Premiér Petr Fiala (ODS) označil návrh rozpočtu na letošní rok za úsporný a protiinflační. Šetřili jsme na státu, na provozu a na zbytečných výdajích, řekl ve Sněmovně při dnešním úvodním kole projednávání návrhu. Ministerský předseda zároveň kritizoval tempo zadlužovaní za koaliční vlády svého předchůdce Andreje Babiše (ANO). "Ještě nikdy nečelily veřejné finance tak masivnímu útoku na udržitelnost. Ještě nikdy jsme neprojídali vlastní budoucnost takovým tempem. Státní dluh stoupl za poslední dva roky o polovinu," uvedl Fiala. V Česku podle něho vládl populismus nejen politický, ale také rozpočtový. "Všechno všem, bez ohledu na veřejné finance, bez ohledu na budoucnost," řekl ministerský předseda. Nynější vláda, jak uvedl, připravila za sedm týdnů návrh rozpočtu s úsporami 77 miliard korun. Fiala zdůraznil, že jsou sociálně citlivé, kabinet podle něho nešetřil na lidech, když například zvýší platy zdravotníků, policistů, hasičů, vojáků a učitelů, ani na investicích. "Všechny realizovatelné stavby dálnic, silnic a železnic budou mít zajištěné financování," řekl. "Šetřili jsme na státu, na úřadech, na provozu, na zbytečných výdajích. Stát musí být štíhlý a bude štíhlý," pokračoval Fiala. Vláda podle něho musí zastavit "inflační spirálu" a projídání budoucnosti. "Dnešní dluh není nic jiného než zítřejší daň," řekl. Problém podle něho není v příjmech, ale ve výdajích. "Nezvyšovat daně, to je naprosto správné a je to důležité," dodal. Fialova koaliční vláda předložila svůj návrh rozpočtu se schodkem 280 miliard korun, což je o 97 miliard méně, než činil původní návrh bývalé Babišovy koaliční vlády. Protože Česko nemá od ledna schválený státní rozpočet, nyní hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Mělo by skončit kolem poloviny března.

Zeman zkritizoval vládní návrh rozpočtu, chtěl by zrušit daňové výjimky

Vládní návrh letošního státní rozpočtu podle prezidenta Miloše Zemana není protiinflační, ale proinflační, a není ani prorůstový. Neruší žádné daňové výjimky, které stát stojí 380 miliard korun, řekl dnes Zeman poslancům. Vyzval členy dolní komory k obnovení vyššího zdanění příjmů fyzických osob, což by příjmy státu zvýšilo o 90 miliard korun. Státní rozpočet by tak mohl být přebytkový, uvedl prezident během zhruba půlhodinového projevu.

Zeman uvedl, že vládě i poslancům k takovým krokům chybí politická odvaha. Uznal ale, že pokud by vláda a poslanci takto dosáhli přebytkového rozpočtu, "vaši voliči vás zabijí". Prezident řekl, že podle většiny prognóz dosáhne růst české ekonomiky po překonání koronavirové krize tříprocentního růstu. Rozpočet by proto měl být zaměřen na splácení minulých dluhů.

Prezidenta do jednacího sálu přivezli na invalidním vozíku jeho dva ochránci za fanfár z opery Libuše, mluvil vedle řečniště. Po jeho projevu poslanci tleskali, Zeman jednací sál opustil.

Návrh státního rozpočtu není dobrý a SPD jej nepodpoří

Návrh státního rozpočtu, jak jej předložila vláda Petra Fialy (ODS), není podle předsedy opozičního hnutí SPD Tomia Okamury dobrý. Lídr SPD při dnešním prvním čtení projednávání návrhu ve Sněmovně kritizoval například plánované snížení plateb státu do zdravotnictví na loňskou úroveň. Poslanci SPD budou prosazovat řadu přesunů peněz, návrh rozpočtu nepodpoří, uvedl Okamura.

"Vláda škrtá na potřebných lidech, a naopak zvyšuje výdaje na nepotřebné politické trafiky," prohlásil předseda SPD. Řekl, že ačkoli představitelé koalice před volbami tvrdili, jak jsou připraveni vládnout, ve skutečnosti podle Okamury jen provedli "některé šachy" v návrhu rozpočtu, který předložil předchozí kabinet Andreje Babiše (ANO) a který byl rovněž špatný. Při sestavování rozpočtu by podle něho bylo nutné nejprve stanovit, co je reálně potřeba, a na to dávat peníze. "Spousta pijavic by přišla o dojnou krávou," uvedl.

"Vláda Petra Fialy postaví zdravotnictví na okraj kolapsu," poznamenal Okamura k plánu kabinetu na snížení plateb za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění. Kritizoval také třeba snížení slev na jízdné pro studenty a seniory a odtékání dividend do zahraničí. "Vláda nehájí zájmy našich občanů, ale zahraničních korporací," míní. Lídr SPD se také opřel do podle něho nesmyslných projektů hrazených z evropských dotací, které musí Česko spolufinancovat. Efektivnější by podle něho bylo na tyto dotace rezignovat.

Stejně jako v minulých letech Okamura kritizoval dávky nepřizpůsobivým lidem, dotace "politickým neziskovkám" a podpory plynoucí "solárním baronům". Odmítl klimatické cíle Evropské unie, které podle něho zdražují energie a tím i všechno ostatní. "Pokud se podvolíme diktátů Bruselu a Berlína, čekají nás ztráty," řekl Okamura.

Stát musí podle něho investovat do změny struktury ekonomiky tak, aby Česko nebylo montovnou západu. "Schopnosti této vlády nedosahují toho, aby ji prosadily," dodal.

Schillerová: ANO nepodpoří rozpočet, ale nebude ho obstruovat

Opoziční hnutí ANO nemůže podpořit návrh státního rozpočtu na letošní rok, který připravila koaliční vláda Petra Fialy (ODS). Nebude ho ale obstruovat a zdržovat jeho další projednávání ve Sněmovně, protože je lepší špatný rozpočet než dlouhé rozpočtové provizorium. V dnešním prvním čtení rozpočtu to před poslanci prohlásila bývalá ministryně financí ve vládě Andreje Babiše (ANO) Alena Schillerová. Rozpočet Fialovy vlády je podle ní pouze seškrtaný návrh bývalé Babišovy vlády.

Schillerová o návrhu rozpočtu řekla, že nemá žádnou filozofii. Není to podle ní rozpočet současné vlády, ale bývalé Babišovy, ve kterém nová vláda akorát seškrtala, co se dalo. Některé škrty jsou podle ní jen účetním přesunem. "Toto není nic, ani ryba, ani rak, ani obutá, ani oblečená,“ řekla. Vláda podle ní bez započtení vlivu vyšších příjmů seškrtala pouze 34,5 miliardy korun. Nynější rozpočtové provizorium označila za zbytečné.

Schillerová poukazovala na historickou zkušenost z doby finanční krize po roce 2008, kdy škrty vedly k dalšímu zaškrcení ekonomického růstu a opakování recese v roce 2012. Vládě vyčetla to, že má tuto historickou zkušenost, ale dělá tu samou chybu, když oprášila podle ní nefunkční recept. "Ono vás to doběhne,“ vzkázala vládě.

Poukazovala třeba na to, jak se přela v době působení ve vládě s ostatními ministry o peníze, a vyjadřovala údiv, že ministři současné vlády za své resorty nyní nebojují. V reakci na slova ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), že její návrh rozpočtu nepočítal s kompenzacemi podnikatelům v souvislosti s epidemií covidu-19, uvedla, že těžko mohla počítat s kompenzacemi, když v létě připravovala rozpočet. Poznamenala však, že ve vládní rozpočtové rezervě počítala s 6,5 miliardy korun, zatímco současná vláda navrhuje miliard pět.

Kritizovala také škrty ve výdajích na zdravotnictví. K dalším kapitolám se vyjádří její spolustraníci. Do debaty se po poledni hlásily dvě desítky poslanců. Poslanci dnes také mají projednávání rozpočtu přerušit a věnovat se novele pandemického zákona, kterou zamítl Senát. Zatím není jasné, kdy se poslanci dostanou k hlasování o rozpočtu v prvním čtení, kdy mají schvalovat základní parametry rozpočtu.