Praha - Jako stabilní, mezinárodně uznávanou a nezávisle fungující instituci hodnotí Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) poslanci, kteří se v rámci stálé sněmovní komise zabývají kontrolou jeho činnosti. Šéf komise Miloslav Rozner (SPD) ČTK u příležitosti 20. výročí do založení NBÚ řekl, že se během svého působení ve funkci nesetkal s žádnou skutečností, kterou by označil za pochybení NBÚ. Pozitivně hodnotí činnost úřadu i další členové komise, poslanec Pirátů Lukáš Kolářík by zpřísnil sankce za vyzrazení tajných informací.

NBÚ vznikl před 20 lety na základě zákona o ochraně utajovaných skutečností. Předpis měl tehdy význam mimo jiné pro vstup České republiky do Severoatlantické aliance. Nedostatečná právní úprava v této oblasti patřila k výhradám, které NATO vůči Česku vznášelo. Činnost úřadu kontroluje Sněmovna prostřednictvím sedmičlenné stálé komise.

Podle Roznera se NBÚ za 20 let etabloval jako významný úřad, který plní nezastupitelné úkoly. "K činnosti NBÚ nemám žádné negativní připomínky, naopak hodnotím ji velmi kladně," řekl ČTK. Pozitivně hodnotí nejen činnost NBÚ v oblasti bezpečnostních prověrek, ale i ve zbývajících oblastech jeho působnosti.

Hlavním úkolem NBÚ je prověřování osob, které přicházejí do styku s utajovanými skutečnostmi, a prověřování firem, které se podílejí na strategických zakázkách. Vydáním osvědčení nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti úřad garantuje, že u jeho držitele nebyly zjištěny skutečnosti, které by mu bránily mít přístup k utajovaným informacím nebo vykonávat citlivé činnosti.

Poslanec Pavel Žáček (ODS) připomněl některé personální problémy z období krátce po vzniku NBÚ, i navzdory nim si ale podle něj NBÚ vydobyl uznání na domácí a mezinárodní scéně. "Velmi výrazně se zapojil do činnosti národních bezpečnostních autorit v rámci států EU či členů NATO. Pozitivní hodnocení činnosti celé instituce je výsledkem dlouholeté apolitičnosti, nestrannosti, kvalifikované spolupráce se zpravodajskou komunitou a vhodného nastavení správního řízení," uvedl Žáček.

Pozitivní je v hodnocení i poslanec František Vácha (TOP 09). "NBÚ se stal stabilní součástí bezpečnostních struktur našeho státu. Musím upřímně ocenit velmi náročnou a mnohdy nevděčnou práci jeho zaměstnanců, kteří musejí často odolávat tlakům politickým i ekonomickým, a i přesto svou činnost vykonávají poctivě a nezávisle," uvedl Vácha. Doufá, že i přes možné snahy nynější vlády o ovlivňování či infiltrování bezpečnostních složek se podaří NBÚ nestrannost a nezávislost uhájit.

V čele NBÚ se dosud vystřídala pětice ředitelů, nynějším šéfem je Jiří Lang, který dříve vedl Bezpečnostní informační službu. Loni v srpnu se z NBÚ oddělil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), jehož vedení se ujal Langův předchůdce z čela NBÚ Dušan Navrátil. NÚKIB sídlí v Brně a má Česko chránit před hackerskými útoky a dalšími incidenty.

Tento krok kvituje Kolářík. "Problematika kyberbezpečnosti je hluboká a je správně, že ji řeší samostatný úřad," uvedl. Ocenil, jak NBÚ přistupuje k poslancům, kteří ho kontrolují "Ohledně vstřícnosti by se mohly některé další státní úřady od NBÚ učit," konstatoval. Zpřísnil by tresty, které hrozí za vyzrazení tajných či přísně tajných informací. "Byla by to i taková pojistka v případě vysloužilých politiků," uvedl.