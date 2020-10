Poslance zřejmě zaměstnají důchody, výživné a ochrana firem

Praha - Sněmovna dnes zřejmě pošle do závěrečného schvalování návrh na poskytnutí příspěvku 5000 korun všem důchodcům. Ve druhém čtení je také například zavedení státních alimentů za neplatiče výživného na dětí a předloha, která by měla ochránit české firmy před nežádoucím převzetím rizikovými investory z ciziny.

Schůze začne odpoledne, návrh programu se může změnit. Poslanci se sejdou vzhledem k epidemii nového koronaviru opět v polovičním počtu. V úvodu schůze složí slib nový poslanec Jaroslav Vymazal, který v dolní komoře nahradí Miroslavu Němcovou (oba ODS). Němcová byla zvolena senátorkou a sněmovní mandát jí zanikl.

Poskytnutí příspěvku 5000 korun starobním a invalidním důchodcům i lidem s pozůstalostní penzí podpořil sociální výbor beze změn. Stejně se vyjádřil k náhradnímu výživnému za neplatiče alimentů. Stát by vyplácel podle vládní předlohy nejvýše 3000 korun měsíčně, které by po dlužníkovi vymáhal. Do závěrečného sněmovního kola by se mohl dostat také zákon o evidenci skutečných majitelů, jež by mohl podle části politiků nahrát premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o střet zájmů.

Do programu schůze by se měla dodatečně dostat pětice vládních předloh reagujících na epidemii nového typu koronaviru. Jde například o změny v ošetřovném, o prodloužení úlev pořadatelům zrušených kulturních akcí, o příspěvek ekonomicky postiženým podnikatelům a o odklad elektronické evidence tržeb. Poslanci by mohli projednat tyto návrhy zkráceně ve středu odpoledne.