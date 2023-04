Poslance zaměstná zrušení zemědělských skladních listů a přeměna ŘSD

Praha - Poslanci by se dnes měli opět zbývat například zrušením zákona o zemědělských skladních listech a přeměnou nynější příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na stejnojmenný státní podnik. Na programu schůze jsou i další předlohy ve druhém čtení, v němž mohou zákonodárci podávat pozměňovací návrhy. Jde třeba o novelu, která upravuje zejména vyměřování místních poplatků. Lázeňská města by podle ní mohla vybírat pobytový poplatek i v případě lázeňské péče, která je plně hrazená ze zdravotního pojištění včetně platby za ubytování.

Zemědělské skladní listy jsou cennými papíry, které představují vlastnické a zástavní právo ke zboží uskladněnému ve veřejných skladech. Držitelé mohli listy ručit za bankovní úvěry, postupem času ale podle zdůvodnění návrhu na jejich zrušení pozbyly smysl. Cílem přeměny ŘSD je účinnější prověrka finančních toků státem a také větší konkurenceschopnost na trhu práce, aby bylo možné zajistit co nejlepší odborníky.

V případě novely o místních poplatcích neuspěla skupina koaličních poslanců v rozpočtovém výboru s pozměňovacím návrhem na razantnější zvýšení horní hranice poplatku, který mohou obce vybírat od obyvatel za komunální odpad. Úpravu by mohla znovu uplatnit ve druhém čtení, aby o ní později hlasovalo sněmovní plénum.

Ve stejné fázi projednávání je v dolní komoře také například zjednodušení úředních podmínek pro dovoz a vývoz výbušnin a uzákonění pravomoci pro Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva k hodnocení výbušných látek a předmětů na základě evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Poslanci by mohli posunout do závěrečného schvalování i novelu, podle níž by ministerstva a další úřady i vlastníci technické infrastruktury ze zákona spolupracovali na zpřístupňování prostorových dat třech desítek oblastí, která slouží také pro evropský geoportál.