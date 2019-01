Praha - Poslanci by dnes mohli pokračovat v debatě zřízení Národní sportovní agentury nebo o zavedení náhradního výživného. Do závěrečného sněmovního schvalování by mohli poslat také předlohu, která vypouští velkoobchod ze zákona, jenž omezuje prodejní dobu o vybraných svátcích. Sněmovna bude rovněž volit kandidáta do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Předloha poslanců KSČM o náhradním výživném předpokládá, že alimenty na děti by za neplatiče hradil při splnění určitých podmínek stát. Rozpočtové náklady by činily v prvním roce podle odhadů předkladatelů asi miliardu korun, následně by se snižovaly.

Návrh vládního hnutí ANO a nejsilnější opoziční ODS na vynětí velkoobchodu ze zákona o regulaci prodejní doby už podpořil hospodářský výbor. Maloobchodu by se předloha nedotkla, tyto prodejny by zůstávaly o některých svátcích zavřené. Velkoobchody jsou určeny zejména jiným podnikatelům k zásobování jejich zařízení, například restaurací, hotelů nebo malých obchodů.

Ve druhém čtení je také například předloha KSČM o zrušení zákazu dodávek zařízení českých firem do íránské jaderné elektrárny v Búšehru a poslanecká novela, jež by zrušila pokuty pro vodáky plující s alkoholem v krvi.