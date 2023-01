Poslance zaměstná ochrana oznamovatelů nebo volba rozhlasového radního

Praha - Sněmovna bude na nadcházející schůzi schvalovat předlohu proti šíření teroristického obsahu on-line a změny v Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. V úvodním kole by se měli poslanci zabývat například ochranou oznamovatelů protiprávního jednání a pokračovat v debatě o sporném senátním návrhu na zrušení monopolu na zdravotní pojištění cizinců. Plénum také čeká volba člena Rady Českého rozhlasu.

První letošní schůze dolní komory začne v úterý odpoledne. Mohla by být podle nového cyklu práce Sněmovny až třítýdenní, končila by v pátek 10. února. Dva týdny budou vyhrazeny pro jednání výborů. Loni byly řádné schůze pléna dvoutýdenní.

Zákon proti šíření teroristického obsahu on-line dá policii právo přikázat pronajímatelům serverů pro webové stránky to, aby znepřístupnili teroristický obsah. Jde například o záběry teroristického útoku nebo záznamy poprav. Předloha navazuje na nařízení Evropské unie o potírání šíření teroristického obsahu on-line. Změny v dohledovém úřadu spočívají podle vládního návrhu v tom, že jeho vrcholným orgánem bude nově pětičlenné kolegium, které převezme část pravomocí předsedy úřadu. Úpravy by měly podle zdůvodnění zlepšit kontrolní roli úřadu a vymahatelnost práva.

V devítičlenné Radě Českého rozhlasu budou poslanci obsazovat místo po Jiřím Šuchmanovi, kterému skončil mandát loni v říjnu. Šanci mají dramaturg Jiří Dohnal, někdejší vedoucí pracovník rozhlasu Oldřich Šesták a scénograf Ondřej Zicha.

Návrh na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání by měl zajistit jejich obranu před případnou odvetou zaměstnavatelů. Podobu vládní předlohy kritizovali protikorupční organizace i koaliční Piráti. Pirátští poslanci už podali pozměňovací návrhy, aby se zákon vztahoval i na přestupky a na anonymní oznámení. Senátní návrh na zrušení monopolu společnosti Pojišťovna VZP na zdravotní pojištění cizinců čelil ve Sněmovně více než tříhodinové opoziční kritice na říjnové schůzi. Předlohu, která také zdvojnásobuje minimální limit pojistného plnění v případě cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku, chtějí opoziční ANO a SPD zamítnout nebo vrátit k přepracování.

V úvodním kole v návrhu programu schůze je také třeba vládní novela, podle níž by členové vlády i jejich náměstci opět museli dokládat před jmenováním do funkce čisté lustrační osvědčení. Osvědčení potvrzuje držiteli, že v minulosti nebyl příslušníkem nebo evidovaným spolupracovníkem někdejší komunistické Státní bezpečnosti. Na zahájení projednávání čeká rovněž ústavní novela, podle níž by vláda mohla rozhodnout o vyslání vojáků do zahraničí například k záchraně českých občanů v případě jejich ohrožení bez toho, že by takovou misi musely schvalovat obě parlamentní komory.

Ve druhém čtení se budou poslanci zabývat zejména změnami ve výběru členů řad České televize a Českého rozhlasu, které by měly podle vlády posílit nezávislost obou veřejnoprávních médiích. Opoziční poslanci naopak mluví o možné politizaci. Do volby radních by novela zapojila Senát, nyní je vybírá výhradně Sněmovna. Senátoři by nově obsazovali třetinu míst. Zpřísnilo by se také vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů. V závěru schůze by Sněmovna mohla předlohu schvalovat.

Návrh programu schůze čítá celkem zhruba 140 bodů. Stejně jako při minulých schůzích se nepředpokládá, že se poslanci stihnou vypořádat se všemi.