Poslance dnes čeká debata o vyslovení nedůvěry vládě

Praha - Sněmovna se dnes dopoledne sejde, aby v tomto volebním období podruhé hlasovala o vyslovení nedůvěry pětikoaliční vládě Petra Fialy (ODS). Hlasování vyvolalo opoziční hnutí ANO. Důvodem bylo jednání Sněmovny minulé úterý, kdy koaliční většina neumožnila zařadit na program schůze body, které navrhovali poslanci ANO. Protože opozice nemá potřebných alespoň 101 hlasů, dá se očekávat, že Sněmovna nedůvěru vládě nevysloví. Předseda ANO Andrej Babiš se podle svého mluvčího Vladimíra Vořechovského zúčastní pouze hlasování o nedůvěře.

Schůze se uskuteční deset dnů před druhým kolem prezidentské volby, do něhož postoupil jako jeden ze dvou kandidátů právě předseda ANO a bývalý premiér Babiš. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová ale odmítá, že by debata o nedůvěře byla součást předvolební kampaně. S návrhem vyslovit nedůvěru vládě přišel před měsícem předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Okamura to tehdy zdůvodnil tím, že koaliční vláda je nečinná při řešení vysokých cen energií a hrozby hospodářské a společenské krize. Pro vyvolání schůze však klub SPD neměl dost poslanců.

O návrhu programu schůze se při vyslovení důvěry či nedůvěry vládě nehlasuje. Očekává se mnohahodinová debata, po níž poslanci přistoupí k hlasování po jménech od vylosovaného člena dolní komory. K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Ze 17 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl v historii samostatné ČR jeden. V roce 2009 Sněmovna sesadila Sněmovna vládu Mirka Topolánka (ODS).