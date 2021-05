Poslance čekají zákony ze Senátu a zřejmě volba televizních radních

Praha - Poslanci by dnes měli znovu hlasovat o zákonech, které jim vrátil k opětovnému posouzení Senát. Jde mimo jiné o novelu o učitelích, v níž chce horní komora upravit placení učitelů v základních uměleckých a vyšších odborných školách. V trestní novele prosazují senátoři například odklad zavedení terapeutických programů pro řidiče a v soudní předloze ponechání nynějšího rozsahu spolurozhodování přísedících u soudů.

Nynější schůze začíná odpoledne a na jejím předběžném programu je dnes také dosud odkládaná volba čtveřice členů Rady České televize. Volba televizních radních je sledovaná kvůli tomu, že část kandidátů představuje podle kritiků ohrožení nezávislosti tohoto veřejnoprávního média. Sněmovna by měla volit i členy vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na Bečvě.

S většinou zákonů, které se do Sněmovny vrátily z horní komory, se poslanci nestihli vypořádat na předcházející pravidelné schůzi. Dolní komora a Senát mají odlišný názor například také na rozšíření okruhu lidí s poruchou autistického spektra, jejichž rodiny by měly nárok na příspěvek na vozidlo. Po senátním vetu by měla Sněmovna znovu hlasovat například o poslanecké novele o veřejných zakázkách, podle níž by správa hmotných rezerv mohla nakupovat i určitou dobu po ukončení nouzového stavu ochranné prostředky proti koronaviru bez výběrových řízení.

Poslanci by navíc teoreticky mohli už dnes zrychleně schvalovat novelu k zavedení takzvaných covid pasů. Umožnila by zejména vydávání certifikátů o očkování proti covidu-19, negativním testu nebo o prodělaném onemocnění.