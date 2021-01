Poslance čeká schvalování dalších koronavirových předloh

Praha - Sněmovna by dnes měla zrychleně schvalovat rozšíření okruhu podnikatelů, kteří mohou čerpat takzvaný kompenzační bonus. Ve stejném režimu je na programu vládní novela, podle níž by se ošetřovné nezapočítávalo od ledna do konce září do příjmu při posuzování nároku na různé sociální dávky. Obě úpravy souvisejí s nynější koronavirovou krizí.

Na kompenzační bonus 500 korun denně by měli nově dosáhnout také podnikatelé v úpadku, a to i zpětně. Opoziční lidovci a Piráti prosazují například zvýšení příspěvku až o 170 korun na den. Nezapočítávání ošetřovného do příjmů má odvrátit hrozbu, že lidé přijdou o přídavky na děti nebo o příspěvky na bydlení, když jim dávka dorazí za dva měsíce najednou nebo spolu se mzdou.

Z běžných zákonů by poslanci měli schvalovat širší změny zákona o soudech a soudcích. Zákon má podle vládního návrhu mimo jiné zakázat opakované jmenování předsedů soudů. Poslanci by mohli hlasovat také o učitelské novele, podle níž by na druhém stupni a ve všeobecných předmětech mohli učit i vysokoškoláci bez pedagogického vzdělání.