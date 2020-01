Poslance asi opět zaměstná maturita z matematiky

Praha - Poslanci by dnes mohli dokončit úvodní kolo o návrzích na zrušení plánované povinné maturity z matematiky. V první čtení je také například předloha, která by zpřístupnila učitelskou profesi nepedagogům.

Zrušení povinné maturity z matematiky navrhla vláda i opoziční Piráti. Osud předloh ale není jistý, neboť nemají jednoznačnou podporu ani v řadách provládních poslanců. Vládní návrh navíc předpokládá omezení státní maturity jen na didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z jazyků by se měly přesunout zpět do škol.

Lidé bez pedagogického vzdělání by mohli podle jiné vládní předlohy opět učit na středních školách a na druhém stupni základních škol. Vzdělání by si museli doplnit do tří let. Zpřístupnění učitelské profese nepedagogům vláda navrhla kvůli nedostatku kvalifikovaných učitelů.

V úvodním kole je také třeba novela, která upraví přepočítávání potřebná výše nouzových zásob ropy a ropných produktů. Poslanci by mohli debatovat i o přesunu sídla Státního oblastního archivu, který řídí archivy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.