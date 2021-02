Poskytovatelům služeb loni klesly tržby nejvíce za 20 let

Praha - Poskytovatelům služeb v roce 2020 poznamenaném koronavirovou pandemií klesly neočištěné tržby meziročně o 11,7 procenta. Je to nejvyšší pokles za posledních 20 let, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Nejvýrazněji klesly tržby v odvětvích spojených s cestovním ruchem. Tržby cestovních kanceláří a agentur se propadly zhruba o 75 procent, v letecké dopravě o 69 procent a v ubytování o 56 procent. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

"Pokles se však nevyhnul ani dalším odvětvím. Výjimku tvořily poštovní a kurýrní služby, kterým se tržby zvýšily o 13 procent. Růst tržeb zaznamenaly ještě činnosti spojené s poskytováním telekomunikačních a informačních služeb," uvedla ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ Marie Boušková.

Poskytovatelé služeb v ubytování, stravování a pohostinství zaznamenali loni zhruba čtyřicetiprocentní pokles tržeb. Hůře na tom byly hotely či penziony, tržby za ubytovací služby nedosáhly ani poloviny tržeb roku 2019. Ve stravování a pohostinství byl pokles zhruba třetinový.

Více než čtvrtinové snížení tržeb postihlo oblast administrativních a podpůrných činností, kam statistici zahrnují právě cestovní kanceláře. Vedle jejich výrazného propadu, se nedařilo ani agenturám práce, jejich tržby se snížily asi o pětinu. Nižší tržby zaznamenaly rovněž administrativní a kancelářské činnosti nebo činnosti související se stavbami a úpravou krajiny.

Tržby v dopravě a skladování klesly o necelých 13 procent. V pozemní a potrubní dopravě se snížily o 12 procent a ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě o zhruba deset procent. Vedle letecké dopravy se nedařilo ani vodní dopravě, u níž činil pokles téměř 39 procent.

Tržby v profesních, vědeckých a technických činnostech vykázaly meziroční pokles o asi sedm procent a v činnostech v oblasti nemovitostí klesly o dvě procenta.

Tržby informačních a komunikačních činností meziročně stagnovaly. V této sekci klesly tržby nejvíce takzvanému filmovému a hudebnímu průmyslu, a to o 39 procent. Nižší tržby zaznamenaly činnosti v oblasti informačních technologií, kam patří například programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Tržby se snížily také vydavatelským činnostem. Naopak o něco málo vyšší tržby oproti předchozímu roku vykázala tvorba programů a vysílání a telekomunikační činnosti. Nejvíce vzrostly tržby informačním činnostem, které vykázaly růst tržeb ve všech čtvrtletích loňského roku.

Z jednotlivých čtvrtletí loňského roku ovlivnila výši tržeb nejvíce vládní opatření nařízená ve druhém čtvrtletí, kdy poskytovatelům služeb klesly tržby meziročně o 20 procent. Ve třetím čtvrtletí to pak bylo o 12,7 procenta a v posledním o 11,1 procenta. Na začátku roku byl pokles ještě mírný, a to 2,6 procenta.

Vedle neočištěných tržeb evidují statistici také tržby očištěné o kalendářní vlivy. Za celý loňský rok meziročně klesly o 11,9 procenta.