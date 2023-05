Poškození systému Patriot na Ukrajině je minimální, uvedla CNN

Kyjev - Poškození amerického systému protivzdušné obrany Patriot dodaného Ukrajině je po úterním ruském vzdušném útoku minimální, uvedla dnes americká televize CNN. Spojené státy vyslaly inspektory, aby systém prozkoumali poté, co byl podle Ukrajinců zřejmě poškozen, ale odborníci dospěli k závěru že Patriot je stále funkční. Poškozen nebyl ani radar, tedy jedna z nejdůležitějších součástí celého komplexu, dodala CNN. Američtí představitelé si podle ní myslí, že zařízení nebude nutné kvůli opravě stáhnout z bojiště.

Baterie Patriot má šest hlavních částí: generátory, radarovou stanici, řídicí stanici, antény, odpalovací zařízení a protiraketové střely. Tyto prvky spolupracují, aby odpálily raketu Patriot a úspěšně ji navedly na cíl, poznamenala CNN a dodala, že není jasné, jaká část byla poškozena a zda toto poškození způsobil přímý zásah, nebo padající trosky sestřelené ruské střely.

Zničit systém protivzdušné obrany Patriot hypersonickou střelou Kinžal nelze, prohlásil dnes mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat v ukrajinské televizi. Reagoval tak na tvrzení Moskvy, že její armáda v úterý zasáhla systém Patriot zmíněnou střelou.

"Nebojte se o osud Patriotů," uvedl Ihnat podle serveru Ukrajinska pravda a dodal, že každá baterie se skládá z více částí, má radar a až osm odpalovacích zařízení, a to vše nelze zničit "nějakým Kinžalem".

"Nechme to, co říkají (Rusové), v jejich propagandistickém archivu," dodal mluvčí a obvinil Moskvu ze lží.

"Včera (v úterý) jsme to nekomentovali. Lháře (mluvčího ruského ministerstva obrany Igora) Konašenkova, který osmkrát zničil celé naše letectvo, nekomentujeme. Kdybychom měli tolik letadel, kolik jich 'zničil', asi bychom už dávno zvítězili," dodal Ihnat.

Rusko v noci na úterý podniklo vzdušný útok na Kyjev, po kterém ukrajinští představitelé informovali o sestřelení všech 18 použitých ruských raket, včetně šesti nadzvukových střel Kinžal, které je obtížné zachytit. Moskva později oznámila, že pomocí hypersonické střely zasáhla v Kyjevě systém Patriot, odmítla však tvrzení o sestřelení šesti střel Kinžal, podle ministra obrany Sergeje Šojgua prý ruská armáda tolik nadzvukových střel na Ukrajinu nevyslala.

Jeden z amerických činitelů podle agentury Reuters řekl, že Washington a Kyjev jednají o nejlepším způsobu opravy systému a v současné době se nezdá, že by musel být kvůli tomu z Ukrajiny odvezen. Podobné informace přinesl americký list The Washington Post.

Televize CNN v úterý s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele uvedla, že Rusové zřejmě poškodili jeden ze dvou systémů Patriot dodaných Západem. Ukrajina má aktuálně dvě baterie Patriot - jednu poskytly Spojené státy, druhou společně darovalo Německo a Nizozemsko.

Patriot je americký taktický obranný raketový systém se střelami dalekého doletu, jenž umožňuje likvidovat nepřátelské taktické balistické rakety, střely s plochou dráhou letu i letadla.

V úterý to bylo poprvé, co Ukrajina hlásila zničení hned několika hypersonických střel; pokud se to potvrdí, bude to ukázka účinnosti nově rozmístěné a Západem dodané protivzdušné obrany, napsal Reuters. Dříve byla podle něj schopnost systémů Patriot zachytit střely Kinžal pouze teoretická.

Zničit systém protivzdušné obrany Patriot hypersonickou střelou Kinžal nelze, prohlásil mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat v ukrajinské televizi. Reagoval tak na tvrzení Moskvy, že její armáda při úterním vzdušném úderu na Ukrajině zasáhla Západem dodaný systém Patriot svou nadzvukovou střelou. Americký list The New York Times s odvoláním na dva nejmenované americké činitele napsal, že Rusko systém Patriot skutečně poškodilo, ten však zůstal funkční.

"Nebojte se o osud Patriotů. Z technického hlediska, je Patriot komplexní, baterie, divize, systém, každý ho nazývá jinak," uvedl mluvčí vzdušných sil podle serveru Ukrajinska pravda a dodal, že tento zbraň má radar a až osm odpalovacích zařízení. "Čili je nemožné zničit tento systém nějakým Kinžalem. Nechme to, co říkají (Rusové) v jejich propagandistickém archivu," dodal mluvčí a obvinil Moskvu ze lží.

"Včera jsme to nekomentovali. Lháře (mluvčího ruského ministerstva obrany Igora) Konašenkova, který osmkrát zničil celou sestavu našeho letectva, nekomentujeme. Kdybychom měli tolik letadel, kolik jich 'zničil', asi bychom už dávno zvítězili," dodal Ihnat.

Rusko v noci na úterý podniklo další vzdušný útok na Kyjev a ukrajinští představitelé informovali o sestřelení všech 18 použitých ruských raket, včetně šesti nadzvukových střel Kinžal, které je obtížné zachytit. Moskva později oznámila, že pomocí hypersonické střely zasáhla v Kyjevě systém Patriot, odmítla však tvrzení o sestřelení šesti střel Kinžal, podle ministra obrany Sergeje Šojgua prý ruská armáda tolik nadzvukových střel na Ukrajinu nevypustila.

Podle agentury Reuters, která se rovněž odvolává na dva americké představitele, Patriot zřejmě utrpěl při ruském úderu určité škody, ale nejspíše nebyl zničen. Jeden z amerických činitelů Reuters řekl, že Washington a Kyjev jednají o nejlepším způsobu opravy systému a v současné době se nezdá, že by musel být kvůli tomu z Ukrajiny odvezen.

Podobné informace přinesl americký list The Washington Post rovněž s odvoláním na amerického činitele, podle něhož rozsah poškození systému není zatím zcela jasný, je však pravděpodobné, že ho Ukrajina nebude muset převážet k opravě do jiné země.

Televize CNN s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele uvedla, že Rusové zřejmě poškodili jeden ze dvou systémů Patriot dodaných Západem a že se zjišťuje, zda zbraň lze opravit na Ukrajině. Systém Patriot vyrobený v USA byl pravděpodobně poškozen, ale nikoli zničen, řekl nejmenovaný americký představitel televizi s tím, že USA posuzují rozsah škod. CNN připomněla, že Ukrajina má aktuálně dva systémy Patriot - jeden poskytly Spojené státy, druhý společně darovalo Německo a Nizozemsko.

Patriot je americký taktický obranný raketový systém se střelami dalekého doletu, jenž umožňuje likvidovat nepřátelské taktické balistické rakety, střely s plochou dráhou letu i letadla. V úterý to bylo poprvé, co Ukrajina hlásila zničení hned několika hypersonických střel; pokud se to potvrdí, bude to ukázka účinnosti nově rozmístěné a Západem dodané protivzdušné obrany, napsal Reuters. Dříve byla podle něj schopnost systémů Patriot zachytit střely Kinžal pouze teoretická.

Tento systém se skládá ze tří hlavních částí. První z nich je radarová stanice, která zajišťuje odhalení cílů a pomáhá navádět střelu na tento cíl. Druhou částí je kontrolní a řídící stanice, která vyhodnocuje hrozby, vypočítává dráhu protiraket a řídí palbu. Komunikuje také s dalšími odpalovacími stanovišti dalších baterií. Třetí součást systému tvoří baterie, která má obvykle šest až osm odpalovacích zařízení.