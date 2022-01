Posilující vakcínu dostalo v pondělí 32.000 lidí do 29 let, 42.000 se přihlásilo

Praha - Za první den po zkrácení lhůty na pět měsíců po dokončeném očkování se o posilující dávku přihlásilo 42.000 zájemců ve věku 18 až 29 let. Na twitteru to dnes uvedli zástupci Chytré karantény. Do pondělí se mohli nechat očkovat půl roku od druhé dávky. Celkově bylo za pondělí očkováno více než 85.000 lidí, což je zájem na úrovni předvánočního týdne. Více než 73.000 bylo posilujících dávek a přes 32.000 byli právě lidé ve věku 18 až 29 let.

"Včera (úterý) se k očkování zaregistrovalo přes 88.000 občanů, z toho 84.000 na posilovací dávku. Ve věku 18 až 29 let evidujeme 42.000 zájemců o posilovací dávku. Za leden se na booster zaregistrovalo už přes 200.000 lidí," uvedla Chytrá karanténa.

Od začátku ledna si také více než 145.000 lidí nechalo posilující dávku aplikovat. Celkově už má posilující očkování, které by mělo více chránit před vážným průběhem i při nákaze variantou omikron, přes 2,5 milionu lidí.

Podle dat o očkování se do neděle celkově nechalo očkovat nebo se k očkování přihlásilo 6,82 milionu lidí, což je asi 64,5 procenta české populace. Mezi lidmi staršími 60 let je proočkovanost více než 80 procent, u sedmdesátníků přes 90 procent. Stále ale zůstává asi 388.000 neočkovaných seniorů, kteří jsou rizikovou skupinou. Vážný průběh ale hrozí i mladším, například pokud jsou obézní nebo cukrovku. Mezi třicátníky je očkováno asi 63 procent.