Poselství ke Světovému dni divadla nabízí divadlo jako volbu v těžké době

Ilustrační foto - Závěrečný večer s předáváním cen 58. ročníku Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha, 25. září 2021 v Praze. Cenu za celoživotní dílo získal americký režisér Peter Sellars (vpravo), který je známý svými jedinečnými současnými inscenacemi klasických i současných oper a her. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Divadlo nabízí prožitek tam, kde už lidé nejsou schopni pochopit, formulovat nebo slovně či jinak vyjádřit to, co se kolem nich ve světě děje. Ve svém poselství k letošnímu Světovému dni divadla to uvedl americký operní a divadelní režisér Peter Sellars. Divadlo v jeho pojetí nemusí být místem, kam se jde člověk bavit. V situaci po dvou letech pandemie a v době válečného konfliktu v Evropě má být podle něj místem, kde se lidé mohou shromažďovat, sdílet prostor a tento sdílený prostor kultivovat.

Poselství ke Světovému dni divadla, který se slaví 27. března, dnes v češtině zveřejnil Institut umění - Divadelní ústav. Pořadatelé se letos odvolávají na preambuli Ústavy UNESCO, která uvádí, že "…války se rodí v mysli lidí, je třeba v mysli lidí vybudovat obranu míru…".

Ve stejném období roku se připomíná Světový den divadla pro děti a mládež, pro který byl zvolen 20. březen, a Světový den loutkářství, který připadá na 21. března. Iniciátory oslav jsou mezinárodní nevládní divadelní organizace přidružené k UNESCO, které každoročně připravují poselství k těmto svátkům. Česká střediska těchto organizací mají sídlo v Institutu umění – Divadelním ústavu a své aktivity vyvíjejí na národní i mezinárodní úrovni.

"Zatímco celý svět visí na infuzi zpravodajských reportáží a každou hodinu, každou minutu se dožaduje pravidelné dávky nových informací, nás tvůrce bych chtěl vyzvat, abychom vkročili do vlastní sféry, perspektivy a rámce epického času, epického uvědomění, epické reflexe a epické vize," uvedl ve svém textu Peter Sellars. Lidé podle něj dnes žijí v epickém období lidských dějin a hluboké a závažné změny, k nimž dochází ve vztazích člověka k sobě samému, mezi lidmi i k věcem mimo ně, člověk téměř nedokáže ani pochopit, formulovat nebo slovně či jinak vyjádřit.

"Nežijeme už v 24hodinovém zpravodajském cyklu – žijeme na pokraji času. Noviny ani jiná média naprosto nemají nástroje a nedostačují k tomu, aby postihly, co právě prožíváme," uvedl. Svět "zachvácený mediálními kampaněmi, simulovanými prožitky a úděsnými prognózami" je podle něj poznamenaný dvěma roky pandemie, které otupily lidské smysly, omezily lidské životy, zpřetrhaly vazby a zanechaly lidstvu k další existenci jen zvláštní spálenou zem.

"Nepotřebujeme se bavit. Potřebujeme se shromažďovat. Potřebujeme spolu sdílet prostor a potřebujeme tento sdílený prostor kultivovat. Potřebujeme bezpečné místo, v němž bude panovat rovnost a v němž si budeme hluboce naslouchat," vyzval režisér k překonání minulosti a strachu.

Peter Sellars si získal mezinárodní věhlas za své průkopnické a inovátorské interpretace klasických děl, otevřenou podporu hudby 20. a 21. století a projekty, na nichž spolupracoval s pestrou škálou divadelních i jiných umělců.