Porucha trakčního vedení zastavila provoz na Masarykově nádraží

Praha - Porucha trakčního vedení zastavila dnes odpoledne provoz na pražském Masarykově nádraží. Vlaky od Neratovic a Lysé nad Labem jsou ukončeny ve Vysočanech, od Kralup nad Vltavou v Holešovicích a od Kolína v Libni. Aktuálně z Masarykova nádraží nevyjedou osobní vlaky do Kolína, do Mladé Boleslavi a do Ústí nad Labem, budou vyjíždět z jiných stanic. Vyplývá to z informací na twitteru Pražské integrované dopravy (PID) a mluvčího Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marka Illiaše.

Událost se stala v 17:30. Sběrač lokomotivy, která vjížděla na nádraží, strhl trakční vedení," řekl Illiaš. Rozsah škod nyní na místě zjišťují elektrikáři SŽDC. Výhled, kdy by mohl být provoz obnoven, mluvčí SŽDC zatím neměl.

Podle informací PID budou linky S2, S22, S3 a S34 směr Lysá nad Labem a Neratovice vyjíždět ze stanice Praha-Vysočany, linka S1 směr Kolín ze stanice Praha-Libeň a linka S4 směr Kralupy nad Vltavou ze stanice Praha-Holešovice. V Praze mohou cestující využít městskou hromadnou dopravu.