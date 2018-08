New York - Špatné vstupy do setů a příliš mnoho chyb ukončilo cestu tenistky Lucie Šafářová pavoukem dvouhry US Open. Utkání s Australankou Ashleigh Bartyovou navíc mělo nezvyklou pauzu.

Po prohře měla Šafářová oči zarudlé od slz. "To tak někdy bývá," špitla smutně. Možná odehrála poslední grandslamovou dvouhru. V plánu má letos ještě turnaj v Québecu a po sezoně se rozhodne, zda bude v kariéře pokračovat.

Zápas s Bartyovou přitom zvládla poměrně slušně. "Bylo to vyrovnaný a celkově dobrý utkání," hodnotila jednatřicetiletá bývalá pátá singlistka světa, která měla v kariéře nespočet zdravotních komplikací a i letos tři měsíce nehrála.

Litovat mohla vstupů do setů, v obou ztrácela 0:3. "Začátky byly pomalé. Ona ale výborně servírovala. Hodně měnila rytmus hry, čopovala z bekhendu - dlouhé i krátké míče. Má před sebou budoucnost," předpověděla Šafářová Bartyové.

V prvním setu se z kritické situace ještě dostala. Za stavu 6:5 vedla při svém podání 40:15, ale o hru i set přesto přišla. "Zkazila jsem pár míčů, udělal jsem pár hloupých úderů," řekla Šafářová, která celkem udělala 30 nevynucených chyb.

Zvláštní moment v utkání s Bartyovou nastal v první sadě za stavu 4:5 při podání Šafářová. Rozbila se audio technika a reproduktory hlučně chrastily. Diváci si museli zacpávat uši, hráčky si dávaly přes hlavu ručníky a smály se. "Byla to divná a zajímavá pauza. Nikdy se mi nic podobného nestalo," kroutila hlavou Šafářová.

Hráčky dokonce odcházely z kurtu. "Trvalo to strašně dlouho. Nikdo nebyl schopný přijít na to, jaká je příčina, tak jsme šly do šatny," doplnila Šafářová. Než ale dvorec opustily, reproduktory utichly a po osmi minutách se hrálo dál.