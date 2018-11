Ruka (Finsko) - Český sdruženář Tomáš Portyk zahájil nový ročník Světového poháru ve finské Ruce čtvrtým místem a vyrovnal své osobní maximum v seriálu. Po skoku mu patřila šestá pozice a v běžecké části své umístění ještě vylepšil. Z vítězství se poprvé v kariéře radoval Rakušan Mario Seidl, který v běhu uhájil první místo z můstku.

Portyk na startu desetikilometrové běžecké trati ztrácel na Seidla 1:43 minuty a od počátku se pohyboval ve skupině bojující o třetí až sedmé místo. Z ní na posledním mezičasu odskočil Němec Johannes Rydzek, Portyk pak ale závěrečný spurt o čtvrté místo s přehledem vyhrál.

"V běhu jsem se snažil po celou dobu být na špici skupiny a držet se v kontaktu. Rydzek nám ujel na posledním mezičase 1,4 km před cílem, ten se nedal dostihnout. Věděl jsem, že mi výborně jedou lyže, tak jsem nastoupil před závěrečným kopcem, ale docela mě překvapilo, když jsem tam byl první. Pak už jsem si věřil, že své postavení udržím," popsal Portyk rozhodující fázi závodu na webu lyžařského svazu.

Dvaadvacetiletý rodák z Jilemnice čtvrtou příčkou zopakoval své nejlepší umístění ze SP v Hakubě z letošního února.

"Je to super výsledek. Jsem maximálně spokojený a umístění si cením výš než čtvrtého místa v minulé sezoně v Hakubě, protože zde startovala kompletní světová elita. Asi je to ještě výš než můj juniorský titul mistra světa. Prostě se mi při závodě tentokrát všechno sešlo - ve skoku odraz i vítr, v běhu kondice i skvělé lyže," uvedl Portyk.

Seidl, který na můstku v náročných větrných podmínkách suverénně zvítězil, vyběhl s náskokem 57 sekund před Jarlem Magnusem Riiberem a vedení v poklidném tempu uhájil. Nor sice postupně manko stahoval, v cíli byl ale o 16,5 sekundy později. Rydzek ztratil 1:08 minuty, Portyk zaostal o dalších 19,4 sekundy.

"Skok v náročných podmínkách byl bezchybný. V běhu si vedl velice takticky, neplýtval silami a soustředil se na rozhodující útok. Když jsme viděli, jak vylétl na vrchol posledního stoupání těsně za Rydzekem, věděli jsme, že to bude paráda," pochválil svého svěřence reprezentační trenér Marek Šablatura. "Čtvrté místo je naprostá bomba. Nikdo z nás takový start ve Světovém poháru nečekal," dodal. V minulém ročníku SP obsadil Portyk celkově 27. místo.

Další z českých reprezentantů Ondřej Pažout, který po skoku figuroval na 32. místě, si v běhu o šest míst pohoršil a nebodoval. Jan Vytrval udržel 42. příčku, Lukáš Daněk se posunul ze 49. a 44. místo.

Úvodní závod SP v severské kombinaci v Ruce:

1. Seidl (Rak.) 26:02,5, 2. Riiber (Nor.) -16,5, 3. Rydzek (Něm.) -1:08,0, 4. Portyk (ČR) -1:17,4, 5. Faisst (Něm.) -1:18,7, 6. Denifl (Rak.) -1:21,5, 7. Moan (Nor.) -1:26,2, 8. Geiger (Něm.) -1:50,9, 9. Schmid (Nor.) -1:52,2, 10. Greiderer (Rak.) -1:54,8, ...38. Pažout -6:23,4, 42. Vytrval -6:50,1, 44. Daněk (všichni ČR) -7:16,0.