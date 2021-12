Portugalsko zpřísňuje covidová opatření, Španělsko hlásí rekord nákaz za den

Madrid/Lisabon - Portugalsko a některé španělské regiony před vánočními svátky kvůli nárůstu nákaz koronavirem zpřísňují opatření. Ve Španělsku za poslední den přibylo téměř 50.000 potvrzených nákaz, což je nejvíce za den od počátku pandemie covidu-19. Některé španělské regiony apelují na ústřední vládu, aby přijala celonárodní opatření, což ale zdroje z vlády podle místních médií odmítají. Situace se totiž výrazně liší v různých oblastech. Nicméně ve středu má vláda s regiony o situaci jednat.

Portugalsko se rozhodlo už na Vánoce zavést omezení, která původně chystalo od ledna. Od 25. prosince nejméně do 9. ledna se zavřou noční bary a diskotéky a ti, kdo mohou, mají pracovat z domova. Test na koronavirus bude potřeba i pro ubytování v hotelech či při vstupu do divadel nebo kin, oznámila dnes vláda. O Vánocích, na Silvestra a na Nový rok bude nutný negativní test i pro vstup do restaurací. Na Silvestra se bude smět na veřejnosti shlukovat nejvýše deset lidí a bude zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti.

Ve Španělsku zažívají největší nárůst nákaz v posledních týdnech Navarra, Baskicko a Katalánsko. Navarra už dříve zavedla povinné roušky na veřejnosti i venku v místech, kde jsou větší koncentrace lidí, například na zastávkách MHD či trzích. Baskicko či Valencie chtějí ve středu španělské vládě navrhnout, aby tuto povinnost obnovila v celé zemi. Jednotlivé regiony totiž k některým opatřením, například omezení setkávání na veřejnosti či nočního vycházení, potřebují souhlas nejvyšších regionálních soudů.

Také katalánská regionální vláda oznámila, že od pátku zavře noční podniky a chystá omezení vycházení od 01:00 do 06:00. Setkávat se bude smět nanejvýš deset lidí najednou. Na polovinu se rovněž sníží kapacita pro návštěvy restaurací a na 70 procent v kulturních zařízeních. Nová opatření musí jako v předchozích případech schválit katalánský nejvyšší soud.

Naproti tomu vedení madridského regionu odmítá zavést nové restrikce a spoléhá na očkování, testování a osobní zodpovědnost. Od středy by měly lékárny v madridském regionu dávat místním obyvatelům antigenní testy zdarma.

Právě v madridském regionu podle dnes oznámených údajů přibylo za posledních 24 hodin nejvíce nákaz (11.054), druhé je s 10.273 nově potvrzenými případy Katalánsko a třetí Andalusie (5797). Server eldiario.es dnes uvedl, že denní nárůst 49.823 případů je sice nejvyšší od počátku pandemie, dříve se ale výrazně méně testovalo.

Za poslední den vzrostla o téměř 90 bodů čtrnáctidenní incidence, tedy počet nakažených na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny, a to na 695. Už přes víkend se zvýšila o téměř sto bodů a je nyní nejvyšší od začátku srpna. Převahu už patrně ve Španělsku má nakažlivější varianta omikron; v týdnu od 6. do 12. prosince se podle předběžných dat potvrdila u 47 procent náhodně vybraných vzorků.

Odborníci upozorňují, že současná vlna pandemie nejspíš citelně zasáhne nemocnice, kde je nyní 7634 pacientů s covidem-19 (o 133 více než v pondělí). Situace je ale oproti předchozím vlnám lepší díky očkování, obě dávky vakcíny má v zemi skoro 90 procent obyvatel nad 12 let. El País v této souvislosti porovnal situaci před rokem, kdy při dvoutýdenní incidenci 207 případů na 100.000 obyvatel bylo v nemocnicích přes 11.000 lidí. Nyní je incidence trojnásobná, hospitalizovaných je ale oproti loňsku polovina.

V pondělí španělské úřady uvedly, že od pátku v zemi se 47 miliony obyvatel přibylo téměř 80.000 případů nákazy a 85 úmrtí na covid-19. Nejvíce nakažených je nyní ve věkové skupině lidí mezi 20 a 29 lety, druhý nejvyšší počet pak u dětí do 12 let.