Portugalsko vstoupí do MS duelem s Ghanou, Ronaldo může pokořit rekord

Dauhá - Fotbalisté Portugalska v čele s hvězdným Cristianem Ronaldem ve čtvrtek zahájí mistrovství světa v Kataru utkáním s Ghanou. Portugalský kapitán se může stát prvním hráčem, který skóruje na pěti různých šampionátech. Ve druhém duelu skupiny H se utkají Uruguay s Jižní Koreou.

Skupina, ve které se střetnou týmy ze čtyř různých kontinentů, poutá pozornost hlavně díky Ronaldovi. Pětinásobný držitel Zlatého míče způsobil kontroverzi obsáhlým rozhovorem pro TalkTV, v němž mimo jiné zkritizoval trenéra Manchesteru United Erika ten Haga. S klubem se v úterý dohodl na ukončení smlouvy, do svého pátého šampionátu tak vstoupí jako volný hráč.

"Atmosféra v týmu je výborná, plně se soustředíme. Cítím se skvěle, navíc tenhle portugalský výběr má velký potenciál. Rozhodně můžeme celé mistrovství světa vyhrát," řekl Ronaldo v rozhovoru pro Sky Sports.

Se 117 góly nejlepší střelec reprezentačních zápasů má v sedmatřiceti letech možná poslední šanci, aby k titulu mistra Evropy z roku 2016 přidal i ten světový. Nejlépe byl zatím čtvrtý v roce 2006, jediný bronz získali Portugalci v roce 1966.

Portugalsko vede už od roku 2014 kouč Fernando Santos, naopak Otto Addo je u ghanské reprezentace jako hlavní trenér teprve od února. Tým přezdívaný Černé hvězdy na začátku roku propadl na africkém Poháru národů a po vyřazení ve skupině byl odvolán srbský kouč Milovan Rajevac. Oddo následně dovedl Ghanu po osmi letech na MS.

"Máme dobrý tým, do kterého přibylo několik nových hráčů. Věříme, že ve skupině můžeme porazit každého. Chceme se dostat do play off," řekl Addo agentuře DPA. Rodák z Hamburku může počítat i s útočníkem Bilbaa Iňakim Williamsem nebo obráncem Brightonu Tariqem Lampteyem, kteří v mládežnických kategoriích reprezentovali jinou zemi a za Ghanu debutovali teprve v září.

Jediný vzájemný zápas na MS 2014 vyhráli Portugalci 2:1, v závěru rozhodl Ronaldo. Uruguay s Jižní Koreou se střetly na mistrovství světa dvakrát, v obou případech slavil jihoamerický celek.

Uruguayci jsou dvojnásobní mistři světa z let 1930 a 1950, v novodobé historii došli nejdále v roce 2010 do semifinále. U toho byl stejně jako při čtvrtfinálové účasti před čtyřmi lety i nejlepší střelec národního týmu Luis Suárez, kterého čeká čtvrté MS. Poprvé nenastoupí na největší fotbalové akci pod koučem Óscarem Tabárezem, kterého po 15 letech ve funkci nahradil loni Diego Alonso.

Na druhé straně řeší kouč Koreje Paulo Bento zdravotní stav kapitána Son Hung-mina, který musel před třemi týdny kvůli zlomenině očnice na operaci. "Budeme to řešit ze dne na den. Rozhodneme se vždy co nejlépe s ohledem na tým i zdraví hráče," ujistil portugalský trenér. Sám kanonýr Tottenhamu se před turnajem vyjádřil, že se nedá odhadnout, jakou porci minut zvládne odehrát. Nastupovat bude s ochrannou maskou.

Zápas Uruguay - Jižní Korea je na programu od 14:00 na stadionu 974. Duel Portugalsko - Ghana se odehraje rovněž v Dauhá na stadionu Education City od 17:00.