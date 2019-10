Portugalské volby vyhráli vládní socialisté, většinu mít nebudou

Lisabon - V parlamentních volbách v Portugalsku zvítězila v neděli podle očekávání Socialistická strana (PS) premiéra Antónia Costy, která ale v parlamentu opět nebude mít absolutní většinu. Po sečtení téměř sta procent hlasů to uvedla místní média. Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa začne v úterý jednat s lídry parlamentních stran a pak jednoho z nich pověří sestavením vlády. Očekává se, že to bude Costa. Úřad prezidenta dnes oznámil, že chce mít nového premiéra co nejdříve i vzhledem k summitu EU, který se koná 17. a 18. října.

Socialistická strana (PS) vyhrála volby se ziskem 36,6 procenta a ve 230členném jednokomorovém parlamentu obsadí podle dosavadních výsledků 106 křesel. To je o 20 více, než strana získala v roce 2015. Druhá skončila v neděli se 27,9 procenta hlasů středopravá Sociálnědemokratická strana (PSD), která získá asi 77 křesel, o 12 méně než po volbách předchozích. Ty PSD vyhrála, ale záhy skončila v opozici, protože jí poslanci neschválili vládní program. Kabinet pak z pověření prezidenta vytvořil lídr PS António Costa.

Rozděleno je zatím 226 křesel a obsadit zbývá čtyři mandáty, které si podle deníku El País zřejmě rozdělí dvě nejsilnější strany. Už teď je tak jisté, že Costova PS bude muset jednat minimálně s jednou další stranou o podpoře. Analytici očekávají, že osloví jednu, ale možná také obě levicové strany, s jejichž podporou vládla dosud.

"Portugalci chtějí tento typ vlády, tak s ním budeme pokračovat, jako ještě silnější socialistická strana," komentoval dnes volby právník a bývalý starosta Lisabonu Costa. Uvedl také, že voličům se líbí řešení zvané geringonça, jak se říkalo v předchozích čtyřech letech menšinové vládě socialistů podporované komunistickou stranou a levicovým blokem. Nová vláda bude podle Costy dál usilovat o snižování rozpočtového deficitu a státního dluhu.

Lídři dvou levicových stran, s jejichž podporou Costa dosud vládl, už dali najevo, že proti stejnému vzorci nic nemají. Budou ale za to požadovat slib lepšího sociálního zabezpečení pro Portugalce a investice do veřejného sektoru, zejména do zdravotnictví.

Do portugalského parlamentu se nově dostaly tři strany, včetně krajně pravicové strany Chega! (Dost!), která vznikla letos a která bude mít v novém parlamentu jednoho poslance.

Volby v Portugalsku provázela rekordně nízká účast, přišlo 54 procent voličů, což je nejméně od prvních svobodných voleb v roce 1975. Po takzvané karafiátové revoluci z roku 1974, která svrhla téměř padesátiletou diktaturu, přišlo volit 92 procent voličů. V roce 2015 to bylo 56 procent.

Osmapadesátiletý Costa se podle analytiků těší přízni voličů zejména díky tomu, že udržel zemi politicky stabilní a pozvedl ekonomiku. Ta se přitom vzpamatovávala z krize, kvůli níž muselo Portugalsko před osmi lety požádat mezinárodní věřitele o pomoc. Záchranný program země s deseti miliony obyvatel opustila v roce 2014.