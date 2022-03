Portrét Marilyn Monroe od Andyho Warhola bude v květnu vydražen v New Yorku

New York - Aukční síň Christie's oznámila, že bude v květnu v New Yorku dražit portrét americké herečky Marilyn Monroe od amerického výtvarníka a průkopníka pop-artu Andyho Warhola. Očekává, že by se sítotisk z roku 1964 mohl prodat za 200 milionů dolarů (4,5 miliardy Kč).

Portrét s rozměry metr krát metr nese název "Shot Sage Blue Marilyn" a zobrazuje herečku na bleděmodrém pozadí. Pochází ze série, která se proslavila jako "Shot" (postřelená) poté, co díla prostřelila návštěvnice Warholova manhattanského ateliéru.

Slavný obraz americké herečky a světové ikony s pohnutým osudem (1926-1962) patří curyšské nadaci sourozenců Thomase a Doris Ammannových, která výtěžek z prodeje věnuje "na zlepšení života dětí na celém světě prostřednictvím zdravotních a vzdělávacích programů".

Christie's očekává, že se obraz vydraží za rekordní částku za umělecké dílo z 20. století. Aukční síň v této souvislosti portrét označuje za "jeden z nejvzácnějších a nejvýjimečnějších obrazů vůbec".

Alex Rotter, který v Christie's vede sekci umění 20. a 21. století, portrét označil za "nejvýznamnější obraz 20. století, jenž se v poslední generaci dostal do aukce". "Marilyn Andyho Warhola je absolutním vrcholem amerického popu-artu a příslibem amerického snu, který snoubí optimismus, křehkost, slávu a ikonografii," uvedl v prohlášení.

Warhol začal vytvářet sítotisky Monroe po její smrti v roce 1962. V roce 1964 umělec herečku zobrazil na pěti portrétech stejné velikosti s různým barevným pozadím.

Legenda praví, že se čtyři z nich proslavily poté, co je performerka Dorothy Podberová při návštěvě Warholova ateliéru prostřelila. Důvodem mělo být nedorozumění způsobené souzvučností anglického výrazu "to shoot", které si Warhol vyložil tak, že se Podberová ptá, zda si může obrazy vyfotografovat, ačkoliv jejím záměrem bylo na ně vystřelit. Podle příběhu Podberová vytáhla revolver a prostřelila čtyři z pláten v místě hereččina čela. Warhol pak Podberovou z ateliéru vykázal, obrazy posléze zrestauroval a sérii nazval Postřelená.