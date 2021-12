Porto, Atlético Madrid a AC Milán se utkají o postup do osmifinále LM

Praha - Fotbalisté Porta, Atlética Madrid a AC Milán se v úterním programu Ligy mistrů utkají ve skupině B o zbývající postupové místo do osmifinále. Portugalskému celku stačí jakékoli vítězství nad španělským šampionem, naopak AC musí doma pro zachování naděje porazit dosud stoprocentní Liverpool. V dalších třech skupinách je o osmifinalistech rozhodnuto, jen v "áčku" se mezi sebou na dálku střetnou Lipsko s Bruggami o jarní účast v Evropské lize.

Obhájce čtvrtfinálové účasti Porto má boj o postup mezi šestnáct nejlepších týmů ve svých rukou. Díky druhé příčce a bodovému náskoku na Atlético i AC Milán mu stačí doma porazit svěřence trenéra Diega Simeoneho jakýmkoliv rozdílem. "Naposledy jsme sice prohráli s Liverpoolem, ale o našem možném postupu rozhodne až poslední zápas. Věřím, že to stále můžeme dokázat," řekl agentuře Reuters trenér Sergio Conceicao.

První vzájemné utkání skončilo v Madridu 0:0. Remíza by mohla stačit Portu i tentokrát, ale jen za předpokladu, že AC Milán neporazí Liverpool. Italský vicemistr sice v Lize mistrů prohrál úvodní tři duely, do hry se však vrátil posledním výhrou 1:0 na hřišti Atlética, kterou vystřelil tři minuty před koncem Junior Messias. V repríze finále Ligy mistrů z let 2005 a 2007 uchová hráčům AC Milán naději jen vítězství.

"Liverpool je jeden z nejlepších týmů v Evropě. Jsou silní na balonu a vědí, jak rychle zaútočit. Na druhou stranu nejsou nepřekonatelní," burcoval trenér Stefano Pioli, jenž bude chtít anglickému celku vrátit i úvodní porážku 2:3. Bude se ale muset obejít bez zraněného útočníka Zlatana Ibrahimovice a klíčového obránce Simona Kjaera.

V nejhorší pozici je zatím Atlético Madrid, které prohrálo v LM tři zápasy po sobě a neuspělo ani v ligové generálce doma s Mallorkou (1:2). Pro naději musí porazit Porto a doufat v zaváhání AC Milán. "Nepochybuji o tom, že nás prohra s Mallorkou ještě více nabudí a věřím, že to v úterý předvedeme naplno," prohlásil Simeone. V případě vítězství Atlética a AC Milán by rozhodlo skóre, které má o branku lepší italský celek.

Ve skupině A se o třetí místo zajišťující účast v Evropské lize utkají na dálku Lipsko s Bruggami. Německý celek, jenž minulý týden odvolal kvůli špatným výsledkům trenéra Jesseho Marsche, povede doma proti Manchesteru City asistent Achim Beierlorzer. Lipsku bude díky lepšímu skóre ve vzájemném duelu s belgickým sokem stačit, když Bruggy nezískají na hřišti Paris St. Germain větší počet bodů než oni se "Citizens". City už mají jistý postup z prvního místa, hráči PSG skončí druzí.

Ve skupině C a D je o osmifinalistech a účastnících EL rozhodnuto. V "céčku" si bude chtít Ajax udržet stoprocentní bilanci proti rovněž postupujícímu Sportingu Lisabon. Dortmund se před přesunem do nižší Evropské ligy rozloučí domácím utkáním s dosud nulovým Besiktasem Istanbul.

V "déčku" na sebe narazí v boji o první místo Real a Inter Milán. Madridský celek vede skupinu o dva body a stačí mu na domácím hřišti k prvenství a nasazení v další fázi i remíza. Záložník "Bílého baletu" Luka Modrič by se mohl stát 43. hráčem v historii Ligy mistrů, který by si připsal stou účast v soutěži. Moldavský Šeriff Tiraspol, který míří do Evropské ligy, zakončí skupinu duelem s již končícím Šachtarem Doněck.

Úterní program:

18:45 Paris St. Germain - Club Bruggy, RB Lipsko - Manchester City

21:00 AC Milán - Liverpool, Ajax Amsterodam - Sporting Lisabon, Borussia Dortmund - Besiktas Istanbul, FC Porto - Atlético Madrid, Real Madrid - Inter Milán, Šeriff Tiraspol - Šachtar Doněck.