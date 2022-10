Portland si poradil i s Denverem a bez porážky vládne NBA

New York - Basketbalisté Portlandu zvítězili v NBA doma nad Denverem jasně 135:110 a čtvrtou výhrou ve čtvrtém zápase potvrdili výborný vstup do sezony. Bez porážky je spolu s nimi už jen Milwaukee, které však odehrálo pouze dva zápasy. První porážku utrpěl Utah, který podlehl Houstonu 108:114. Pro Rockets to byla první výhra v sezoně. Poprvé uspěla i Philadelphia, která zdolala Indianu 120:106.

Portlandu se podařilo zastavit nejužitečnějšího hráče minulých dvou sezon Nikolu Jokiče, který zaznamenal jen devět bodů. Za 27 minut se dostal pouze ke čtyřem střelám. V útoku Blazers předváděli kolektivní basketbal, Damian Lillard dal 31 bodů, Anfernee Simons 29 bodů a Jerami Grant 21 bodů. Pro Portland je to nejlepší start do sezony od roku 1999.

Lillard měl blízko k tomu, aby se s průměrem 34 bodů na zápas dostal do čela pořadí nejlepších střelců. Předčil ho však Ja Morant, který předvedl další výborný výkon a společně s Desmondem Banem rozstříleli Brooklyn. Při výhře Memphisu 134:124 dali oba shodně 38 bodů. Brooklynu nepomohlo, že jejich hvězdy Kevin Durant a Kyrie Irving dali po 37 bodech. Durant nasbíral v NBA už 25.613 bodů a dostal se před Alexe Englishe do nejlepší dvacítky střelců historie.

Utah hrál druhý zápas ve dvou dnech, čehož využil Houston, který se díky třem střelcům s více než 20 body mohl radovat z prvního vítězství. "Věděli jsme, že mají druhý zápas po sobě, proto jsme je chtěli uběhat. A to se povedlo," těšilo Kevina Portera, který k výhře přispěl 26 body a 10 doskoky. Jalen Green přidal 25 bodů a Jabari Smith 21 bodů.

Ačkoli Chicago už v první čtvrtině prohrávalo s Bostonem o 19 bodů, dokázalo zápas otočit a zvítězit 120:102. DeMar DeRozan k tomu přispěl 25 body, pivot Nikola Vučevič měl 18 bodů a 23 doskoků. Boston ve třetí čtvrtině přišel o trenéra Joea Mazzullu, který dostal dvě technické chyby a byl vyloučen. "Jen jsem se snažil získat pozornost rozhodčích. Nepoužil jsem žádné vulgarity," řekl Mazzulla. Vyloučen byl i jeho svěřenec Grant Williams.

Philadelphia měla špatný vstup do sezony, ale po třech prohrách zabrala proti Indianě. A to hlavně díky 29 bodům Jamese Hardena, který trefil ve čtvrté čtvrtině i dvě důležité trojky po sobě a zařídil klíčový náskok. Joel Embiid přidal 26 bodů.

NBA:

Chicago - Boston 120:102, Houston - Utah 114:108, Memphis - Brooklyn 134:124, Miami - Toronto 90:98, Minnesota - San Antonio 106:115, New York - Orlando 115:102, Philadelphia - Indiana 120:106, Portland - Denver 135:110.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 4 3 1 75,0 2. New York 3 2 1 66,7 3. Toronto 4 2 2 50,0 4. Brooklyn 3 1 2 33,3 5. Philadelphia 4 1 3 25,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 2 2 0 100,0 2. Cleveland 3 2 1 66,7 3. Chicago 4 2 2 50,0 4. Detroit 3 1 2 33,3 5. Indiana 4 1 3 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 3 2 1 66,7 Charlotte 3 2 1 66,7 Washington 3 2 1 66,7 4. Miami 4 1 3 25,0 5. Orlando 4 0 4 0,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 4 3 1 75,0 San Antonio 4 3 1 75,0 3. New Orleans 3 2 1 66,7 4. Dallas 2 1 1 50,0 5. Houston 4 1 3 25,0

Severozápadní divize:

1. Portland 4 4 0 100,0 2. Utah 4 3 1 75,0 3. Denver 4 2 2 50,0 Minnesota 4 2 2 50,0 5. Oklahoma City 3 0 3 0,0

Pacifická divize:

1. Golden State 3 2 1 66,7 LA Clippers 3 2 1 66,7 Phoenix 3 2 1 66,7 4. LA Lakers 3 0 3 0,0 Sacramento 3 0 3 0,0