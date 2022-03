Portály: Kvůli zdražení paliv by více Čechů mohlo strávit dovolenou v tuzemsku

Praha - Kvůli zdražení pohonných hmot by mohlo podle zážitkových a cestovatelských portálů letos více Čechů strávit dovolenou v tuzemsku namísto cesty autem k moři. Slevomat odhaduje, že pobyt v Chorvatsku ve prospěch dovolené v České republice by si mohlo rozmyslet kolem 15 procent lidí. V každém případě se za současné situace dá očekávat, že lidé budou rozhodnutí o dovolených odkládat na poslední chvíli, podobně jako tak činili kvůli pandemii koronaviru. Vyplývá to z ankety ČTK mezi cestovatelskými portály.

Slevomat sleduje vliv výkonu české ekonomiky a její dopady na zákazníky a průběžně je vyhodnocuje. "Všechny neblahé vlivy na české peněženky ovlivňovaly zákaznické preference. Pokud šlo o zdražování benzinu, nebo oslabování koruny, vždy se zájem přiklonil spíše k pobytům v tuzemsku," řekl ředitel portálu Ladislav Veselý.

Kromě nákladů za pohonné hmoty se v útratách za dovolenou významně podle Veselého projeví také ceny služeb a energií, kdy se se zdražováním potýkají téměř všechny státy. "Teď Češi platí daně za loňský rok, takže teprve nadcházející období ukáže, jestli budou letos více spořiví, nebo si po covidových letech budou chtít stále užívat," doplnil.

Ceny služeb kvůli válce na Ukrajině zatím podle Diny Parfenovich z portálu Trevor zatím rostou jen mírně. "Negativní dopad se nestihl plně projevit. První zákaznické reakce ale ukazují, že lidé budou zřejmě více šetřit a dobře si rozmyslí, jaké náklady pro ně budou za dovolenou přijatelné," uvedla. I ona si myslí, že kvůli zdražení paliv zůstanou v létě spíše v tuzemsku na úkor cesty do Chorvatska.

Vyhledávač jachet Boataround.com zaznamenal v prvních týdnech invaze na Ukrajinu pokles ve vyhledávání dovolené zhruba o 40 procent. "Je ale otázkou, zda je to reakce na celkovou bezpečnostní situaci nebo na ceny pohonných hmot," uvedl zakladatel vyhledávače Pavel Přibiš. V posledních dnech se trh podle něj začal uklidňovat a zákazníci v Česku se vrátili na první místa v počtu rezervací za celý měsíc. Důvod vidí mimo jiné i v tom, že počet nejžádanějších jachet v nejbližších lokalitách je limitovaný, což jachtaři většinou vědí.

Přibiš dodal, že pokud bude vyházet ze zkušenosti z období pandemie, bude si většina lidí chtít odpočinout, přijít na jiné myšlenky a bez ohledu na další skutečnosti si dopřát dovolenou na jachtě i v zahraničí. Samozřejmě, pokud to aktuální podmínky dovolí, uvedl.

Ve srovnání s letošním 24. únorem, kdy začala invaze ruských vojsk na Ukrajinu, je litru benzinu v ČR dražší o více než 6,5 koruny. Cena litru nafty za stejnou dobu stoupla zhruba o 9,6 koruny. Průměrná cena benzinu v pondělí na čerpacích stanicích v ČR činila 44 korun za litr, za litr nafty lidé zaplatili asi 46 korun.

Chorvatsko dlouhodobě patří k nejoblíbenějším letním cílům českých turistů. Většina lidí tam vyráží vlastním vozem. K Jadranu loni podle Chorvatského turistického sdružení přijelo 775.000 Čechů, meziročně o polovinu procent více. Češi tak dosáhli 97 procent přenocování z roku 2019.