Portálový most v Kostelanech nad Moravou dnes rozzářily stovky svíček

Kostelany nad Moravou (Uherskohradišťsko) - Portálový most v Kostelanech nad Moravou na Uherskohradišťsku dnes večer opět rozzářily stovky svíček. Při jejich zapalování se místní i lidé z okolí na Boží hod vánoční scházejí už čtvrtstoletí, loni a předloni se však akce kvůli pandemii koronaviru neuskutečnila. Hořící svíčky vytvářejí na mostě světelný obrazec, který je každý rok jiný, řekli dnes ČTK autoři happeningu Kateřina Závodová a Pavel Smělík.

Účastníci setkání postupně vkládají rozžaté svíčky do velkých zavařovacích sklenic. Následně je rozmisťují po mostovce, některé ze sklenic také spouštějí dolů na provázcích různé délky. Výsledkem je nevšední světelná podívaná, kterou násobí odraz plamínků od hladiny řeky Moravy. "Obrazec musí být velice symetrický, protože vždycky uděláme jenom půlku a polovina je to, co se zrcadlí na vodní hladině. A dohromady to skutečné světlo s tím odrazem musí utvořit jeden celek," uvedla Závodová.

Letos lidé zapálili více než 400 svíček. Opět k tomu využili Betlémské světlo z místního kostela svatého Floriána. Kvůli oblevě a dešti však hladina řeky v posledních dnech zhruba o metr stoupla, což organizátorům sestavování světelného obrazce zkomplikovalo. "Všechny provázky na mostě jsme museli o metr zkrátit," řekla Závodová.

Slavnostní akci podle organizátorů každoročně navštěvuje až tisíc lidí. Zaplněný byl most i jeho nejbližší okolí také letos. Poprvé se na jeho vánoční osvětlení přijela spolu s manželem podívat paní Eva z nedalekého Zlechova. "Dozvěděli jsme se o tom až letos náhodou od kolegyně z práce, tak se jdeme podívat. Jsme zvědaví," řekla ČTK.

Zatímco v minulých ročnících doplnila zapalování svíček ohňová show nebo jiný doprovodný program, letos se setkání u mostu neslo v komornějším duchu. Jedním z důvodů je podle Smělíka válečný konflikt na Ukrajině. "Zkrátka všichni to víme, válka tady je a nezdá se nám úplně vhodné se tady přespříliš veselit," uvedl Smělík.

Most byl dostavěn po první světové válce. Je dlouhý 84 metrů a široký čtyři metry. Most je příhradové konstrukce, nosníky, věšadlový systém a portály jsou z oceli, mostovku tvoří dřevěná konstrukce. Až na výjimky na něj nyní mají zakázaný vjezd motorová vozidla, vede po něm cyklostezka. V roce 1997 odolal ničivým povodním, ve stejném roce byl díky své unikátní konstrukci a nosnému systému prohlášen kulturní památkou. Právě tyto dvě události každoroční vánoční oslava mostu připomíná.