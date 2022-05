Portál stavebníka by měl podle Bartoše začít fungovat od roku 2024

Praha - Připravovaný elektronický systém Portál stavebníka by měl začít fungovat od roku 2024, tedy asi o půl roku později, než plánovala předchozí vláda. Důvodem jsou chystané úpravy stavebního zákona. Při dnešním setkání lídrů digitalizace v ČR to řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Upozornil ale na možné limity při čerpání peněz z EU. Systém by měl digitalizovat úřední procesy a dokumenty v rámci stavebního řízení.

Podle Bartoše je v plánu spuštění portálu paralelně s účinností stavebního zákona, což se nyní předpokládá na začátek roku 2024. Odklad proti původním plánům je podle něj zapříčiněn změnami, které vláda v zákoně chystá. Upozornil také, že přípravy jsou limitovány čerpáním peněz z evropských fondů.

Portál stavebníka by měl být systémem, v němž bude například možné elektronicky podávat žádosti v rámci stavebního řízení včetně nahrávaní příslušných dokumentů, dále zobrazovat informace o stavu řízení, o rozhodnutích a dalších opatřeních.

Bartoš k připravované digitalizaci dalších úředních postupů podotkl, že není možné čekat jen na přijetí příslušné legislativy, ale je třeba na tom pracovat paralelně. V této souvislosti zmínil například digitální technické mapy.

Sněmovna letos rozhodla o odložení části nového stavebního zákona, která počítala se vznikem specializovaných stavebních úřadů. Odklad účinnosti části zákona podle vlády eliminoval riziko, že místo urychlení dopravní výstavby nastane při povolování staveb kolaps. Místo toho se chce vláda zaměřit na digitalizaci postupů ve stavebním řízení.

Chystané změny dnes při svém vystoupení na konferenci kritizoval místopředseda Sněmovny a bývalý ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Podle něj jde o fatální chybu, která zkomplikuje stavební procesy. Podle Havlíčka vláda podlehla lobbingu obcí a krajů.

Navrhované úpravy stavebního zákona jsou nyní meziresortním připomínkovém řízení. Bartoš zopakovat plány vlády, podle něhož by do Sněmovny měl kabinet novelu předložit v polovině roku.

Vládní koalice se už dříve dohodla také na snížení počtu stavebních úřadů na 371 místo současných zhruba 700. Část starostů o stavební úřad přijde, půjde například o ty, kde má agendu ve správě jeden úředník. Zachovány by ze současného znění stavebního zákona naopak měly být například princip apelace nebo fikce souhlasného stanoviska. K původnímu datu, 1. červenci 2023, by dále měla vstoupila v platnost část, která se týká takzvaných vyhrazených staveb, tedy velkých investičních akcí. Jsou například liniové stavby, které podle nové legislativy budou spadat do působnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu.

Program:

08:00–09:00 Registrace učastníků

09:00–10:45 PANEL LÍDRŮ DIGITALIZACE

• Aktuální situace v oblasti digitalizace českého stavebnictví a připravované kroky pro budoucnost – cíle v následujících letech

• Koncepce jednotlivých ministerstev pro implementaci a digitalizaci českého stavebnictví

• Strategie Ministerstva průmyslu a obchodu pro digitalizaci českého stavebnictví

• Aktuální situace v oblasti digitalizace a probíhající konkrétní kroky na vládní úrovni – co se nyní děje a závazné stanovení termínů implementace

• Jaké jsou připraveny prioritní velké investice pro BIM? Jsou úřady připraveny?

10.45–11.00 Přestávka

11.00–12.15 BUSINESS PANEL

• Diskuse lídrů BIM z řad největších projektových a stavebních společností

• Rady pro úspěšný průběh implementace

• Digitalizace povolovacích procesů a společný datový standard

• Vazba BIM na Katastr a digitální technickou mapu

• Informační model – jak investorovi usnadní práci ve fázi přípravy, realizace a provozu stavby

• Praktické zkušenosti z realizovaných pilotních projektů

• Aktuálně připravované a vypisované projekty v BIM – proč se nedaří vypisovat projekty ve slibovaném objemu a jak se situace bude vyvíjet do budoucna?

12.15–12.30 Diskuse

12.30–13.30 Networkingový oběd a neformální diskuse