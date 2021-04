Portál Kudyznudy.cz spustil stránku zaměřenou na pěší turistiku

Praha - Cestovatelský portál Kudyznudy.cz státní agentury CzechTourism spustil v návaznosti na ukončení zákazu překročení hranice okresů novou stránku zaměřenou na pěší turistiku. Nabízí tipy na méně náročné procházky i dálkové trasy pro fyzicky zdatné turisty. Ředitel CzechTourism Jan Herget to dnes řekl na tiskové konferenci k zahájení turistické sezony. Klub českých turistů plánuje obnovu části peších tras i mobiliáře, na novou sezonu je připravená i horská služba, uvedli na tiskové konferenci zástupci těchto organizací.

Nová rubrika na portálu Kudyznudy.cz dostala název Českem pěšky. Uživatelé na ní podle Hergeta najdou dálkové trasy, naučné stezky, ale třeba i inspiraci na zážitky a sportovní vyžití v přírodě. Portál podle Hergeta loni zaznamenal rekordních 18,8 milionu návštěv, meziročně o čtyři procenta více. Počet uživatelů se zvýšil o sedm procent na 9,2 milionu korun, meziročně přibylo zhruba 766.000 nových uživatelů.

Klub českých turistů podle svého předsedy Vratislava Chvátala letos počítá s obnovou minimálně 15.000 kilometrů pěších tras. Renovace se dočká také asi 6000 tabulek či směrovek, kolem 700 rozcestníků, instalováno bude přibližně 180 nových rámů na vývěsní mapy. Klub českých turistů značí turistické trasy podle Chvátala už 132 let, na této činnosti se na dobrovolné bázi nyní podílí asi dva tisíce lidí. Vyznačeno je přes 43.000 kilometrů pěších tras a přes 39.000 kilometrů cyklistických cest, uvedl.

Na nadcházejí jarní a letní sezonu se připravuje i horská služba. Podle svého náčelníka René Mašína předpokládá překonání loňské rekordní návštěvnosti, kdy například na Sněžku přijelo kolem deset tisíc lidí za den. Chystá se na zhruba 3000 zásahů, což znamená meziroční nárůst o deset procent, řekl. Dodal, že stejně jako minulý rok horská služba očekává velký počet úrazů cyklistů. Loni stouply o 19 procent.

Mašín doporučuje, aby si lidé na hory připravili dostatečné vybavení, včetně osobní lékárničky a nezapomněli zejména v létě na zásobu tekutin. Přibalit je podle něj vhodné roušku či respirátor. Neměli by přeceňovat síly, vybrat by si měli vhodnou trasu a dopředu se informovat o klimatických podmínkách. Využívat by měli jen značené turistické cesty.