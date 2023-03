Porotci hodnotili ve Znojmě vzorky v soutěži o Královskou a Výběrovou okurku

Znojmo - Porotci dnes hodnotili ve Znojmě vzorky v soutěži o Královskou a Výběrovou okurku. Do první kategorie se sešlo 11 vzorků, do druhé 13 vzorků. Která byla nejlepší, řeknou pořadatelé na Slavnostech okurek v Hradní ulici 4. srpna. Do soutěže se hlásí výrobci, kteří zpracovávají okurky v tuzemsku a zároveň musí jít o okurky v Česku vypěstované, řekl ČTK Karel Semotam ze Znojemské Besedy.

Nejúspěšnější bývá v posledních ročnících společnost Efko z Veselí nad Lužnicí, ale úspěchy má i místní výrobce Bouda 1883.

Okurky jsou společně s vínem potravinářským produktem, který je silně spojen se Znojemskem. "Jako Znojemská Beseda se snažíme ve Znojmě udržovat nejen turismus a společenské dění, ale právě také dlouholeté tradice, ke kterým pěstování okurek bezesporu patří. Ačkoliv se část pěstování a zpracování okurek přenesla ze Znojma do jiných regionů, tak si moc vážíme právě těch, kteří tuto tradici do Znojma vracejí, i všech, kteří se na soutěži každoročně podílejí," uvedl ředitel Besedy František Koudela.

Kategorie Královská okurka sdružuje výrobky, které jsou bez umělých sladidel a pikantních přísad. Pálivé či fermentované okurky soutěží v kategorii Výběrová okurka. V porotě s více než 20 členy jsou zástupci města, zúčastněných výrobců i vysokoškolští odborníci na potravináství. Jejich úkolem bylo vyhodnotit vzhled, vůni, konzistenci, chuť a harmonii. Vítězové pak mohou mít na výrobcích označení dané kategorie. Zákazník tak má možnost se lépe zorientovat na trhu nakládaných okurek.

Součástí srpnových Slavností okurek je i soutěž podomácku nakládaných okurek, které mohou návštěvníci ochutnávat.